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Leonel Ximenes

Família de Guarapari acumula 114 anos de mandatos na política do ES

Clã dos Borges/Nader já elegeu prefeitos, deputados e vereadores até em Vitória, Vila Velha e Cariacica

Públicado em 

14 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Da esquerda para direita: Marcos, Paulo, Hugo, Sérgio e Huguinho
Da esquerda para direita: Marcos, Paulo, Hugo, Sérgio e Huguinho Crédito: Álbum de família
Juntando todos os mandatos, são 114 anos na política capixaba. Quando menos se espera, algum integrante da família Borges/Nader, de Guarapari, consegue chegar ao poder ungido pelas urnas. O clã agora está sendo representado por Rodrigo Borges, de 41 anos, que assumiu recentemente o mandato de vereador na Cidade-Saúde. Ele é legítimo o herdeiro de uma grande tradição política da família que despontou nos anos 60 do século passado.
A dinastia Borges na política começou com Solon, em 1963, quando ele assumiu a Prefeitura de Vitória. Foi a arrancada inicial e exemplo para o irmão dele, Hugo, eleito deputado estadual em 1967. Além do gosto pela política, ambos tinham uma paixão em comum: o rádio, onde marcaram época nos microfones das emissoras capixabas.
Isso sem contar Adalberto Simão Nader, cunhado dos Borges, que foi vereador na Capital, deputado estadual e federal e presidente da Assembleia Legislativa também nos anos 1960. Ele foi tão importante na política capixaba que seu nome batiza uma das principais avenidas de Vitória, a que dá acesso ao aeroporto.
Em relação a Solon Borges, que dá nome a um bairro da Capital, ele tem uma marca difícil de ser batida: conseguiu a façanha de ser prefeito de Vitória (1963-1966) e Vila Velha (1973-1977), as duas cidades mais importantes do Estado.
Outra conquista da família Borges foi a de ter dado prefeitos para três cidades: Vitória, Vila Velha e Guarapari. Muito natural para quem tem a política no sangue desde cedo em casa

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Com a primeira geração no poder, foi aberto o caminho para a segunda se submeter ao crivo do voto popular. E muitos obtiveram sucesso. Paulo Borges, por exemplo, filho de Hugo, foi prefeito de Guarapari (1997-2000), além de ter sido deputado estadual (1995-1996).
Huguinho, irmão de Paulo, exerceu o mandato de vereador de Vitória onde chegou a ser presidente da Câmara, de 1995 a 2000. Marcos Borges, por sua vez, ocupou uma cadeira na Câmara de Guarapari de 1993 a 2004.
Atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Borges também já experimentou a glória de ser consagrado nas urnas. Ele foi deputado estadual por quatro mandatos.
E agora, depois de alguns anos sem mandato, a família Borges volta a ocupar um cargo eletivo com Rodrigo, em Guarapari. O mais novo político do clã foi criado em Vitória onde militou na política até os 20 anos. Depois, mudou-se para Guarapari e foi eleito em outubro passado.
O vereador Rodrigo, de Guarapari, representante da terceira geração da família Borges na política
O vereador Rodrigo, de Guarapari, representante da terceira geração da família Borges na política Crédito: Divulgação
“Uma honra fazer parte de uma família tão valorizada eleitoralmente e carregar esse DNA no meu mandato. Faço parte de uma família que tem serviço prestado ao povo capixaba.
Devemos muito aos cidadãos do nosso Estado que confiaram tantos mandatos a nós. Aprendi a respeitar cada eleitor, cada voto. Amo a política”, declara-se Rodrigo.
Por fim, mais uma curiosidade que mostra a força da família Borges na política: Hugo Borges e Solon Borges (irmãos) foram prefeitos ao mesmo tempo entre 1973 e 1977 - um em Guarapari e o outro em Vila Velha.
Como diz um observador político ouvido pela coluna, a respeito da longevidade dos Borges na política capixaba: “As areias monazíticas de Guarapari podem até acabar, mas a influência política da família Borges é inesgotável”.

VEJA QUEM É QUEM NA FAMÍLIA BORGES/NADER

  1. Hugo Borges – quatro mandatos deputado estadual e um de prefeito de Guarapari (1973/1977): 20 anos
  2. Solon Borges Marques (irmão de Hugo) – prefeito de Vitória (1963/1966) e prefeito de Vila Velha (1973/1977): 8 anos
  3. Paulo Borges (filho de Hugo) – deputado estadual (1995/1996) e prefeito de Guarapari (1997/2000): 6 anos
  4. Sérgio Borges (filho de Hugo): 4 mandatos de deputado estadual : 16 anos; e atual Conselheiro do TCES há 8 anos
  5. Marcos Borges (filho de Hugo): 3 mandatos de vereador em Guarapari: 12 anos
  6. Huguinho Borges (filho de Hugo): 2 mandatos de vereador em Vitória: 8 anos
  7. Rodrigo Borges (neto de Hugo, filho de Huguinho): 1 mandato de vereador em Guarapari: 4 anos
  8. Vanil Vieira Borges (irmão de Hugo): 1 mandato de vereador em Guarapari: 4 anos
  9. Adalberto Simão Nader (cunhado de Hugo Borges): vereador em Vitória, deputado estadual e federal: 12 anos
  10. Délio Nader (cunhado de Hugo e irmão de Adalberto Simão Nader): vereador em Cariacica por 2 mandatos: 8 anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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