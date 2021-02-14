Família de Guarapari acumula 114 anos de mandatos na política do ES

Da esquerda para direita: Marcos, Paulo, Hugo, Sérgio e Huguinho Crédito: Álbum de família

Juntando todos os mandatos, são 114 anos na política capixaba. Quando menos se espera, algum integrante da família Borges/Nader, de Guarapari , consegue chegar ao poder ungido pelas urnas. O clã agora está sendo representado por Rodrigo Borges, de 41 anos, que assumiu recentemente o mandato de vereador na Cidade-Saúde. Ele é legítimo o herdeiro de uma grande tradição política da família que despontou nos anos 60 do século passado.

A dinastia Borges na política começou com Solon, em 1963, quando ele assumiu a Prefeitura de Vitória . Foi a arrancada inicial e exemplo para o irmão dele, Hugo, eleito deputado estadual em 1967. Além do gosto pela política, ambos tinham uma paixão em comum: o rádio, onde marcaram época nos microfones das emissoras capixabas.

Isso sem contar Adalberto Simão Nader, cunhado dos Borges, que foi vereador na Capital, deputado estadual e federal e presidente da Assembleia Legislativa também nos anos 1960. Ele foi tão importante na política capixaba que seu nome batiza uma das principais avenidas de Vitória, a que dá acesso ao aeroporto.

Em relação a Solon Borges, que dá nome a um bairro da Capital, ele tem uma marca difícil de ser batida: conseguiu a façanha de ser prefeito de Vitória (1963-1966) e Vila Velha (1973-1977), as duas cidades mais importantes do Estado.

Outra conquista da família Borges foi a de ter dado prefeitos para três cidades: Vitória, Vila Velha e Guarapari. Muito natural para quem tem a política no sangue desde cedo em casa

Com a primeira geração no poder, foi aberto o caminho para a segunda se submeter ao crivo do voto popular. E muitos obtiveram sucesso. Paulo Borges, por exemplo, filho de Hugo, foi prefeito de Guarapari (1997-2000), além de ter sido deputado estadual (1995-1996).

Huguinho, irmão de Paulo, exerceu o mandato de vereador de Vitória onde chegou a ser presidente da Câmara, de 1995 a 2000. Marcos Borges, por sua vez, ocupou uma cadeira na Câmara de Guarapari de 1993 a 2004.

Atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado , Sérgio Borges também já experimentou a glória de ser consagrado nas urnas. Ele foi deputado estadual por quatro mandatos.

E agora, depois de alguns anos sem mandato, a família Borges volta a ocupar um cargo eletivo com Rodrigo, em Guarapari. O mais novo político do clã foi criado em Vitória onde militou na política até os 20 anos. Depois, mudou-se para Guarapari e foi eleito em outubro passado.

O vereador Rodrigo, de Guarapari, representante da terceira geração da família Borges na política Crédito: Divulgação

“Uma honra fazer parte de uma família tão valorizada eleitoralmente e carregar esse DNA no meu mandato. Faço parte de uma família que tem serviço prestado ao povo capixaba.

Devemos muito aos cidadãos do nosso Estado que confiaram tantos mandatos a nós. Aprendi a respeitar cada eleitor, cada voto. Amo a política”, declara-se Rodrigo.

Por fim, mais uma curiosidade que mostra a força da família Borges na política: Hugo Borges e Solon Borges (irmãos) foram prefeitos ao mesmo tempo entre 1973 e 1977 - um em Guarapari e o outro em Vila Velha.

Como diz um observador político ouvido pela coluna, a respeito da longevidade dos Borges na política capixaba: “As areias monazíticas de Guarapari podem até acabar, mas a influência política da família Borges é inesgotável”.

VEJA QUEM É QUEM NA FAMÍLIA BORGES/NADER