Exploração política e solidariedade: os bastidores de um dia de caos

Agentes da Sejus, do outro lado do bloqueio provocado pela queda de uma barreira na BR 262, transportam alimentos para uma viatura para serem entregues aos detentos dos presídios de Viana. Crédito: Marcelo Moryan

As águas que inundaram a Grande Vitória trouxeram à tona os tradicionais políticos que gostam de surfar no mar revolto das gestões municipais. É o caso de Vila Velha. Nadando de braçada na oposição ao prefeito Max Filho (PSDB), o vereador Arnaldinho Borgo (MDB) inundou as redes sociais e os grupos de WhatsApp com um vídeo em que, ao lado de lideranças comunitárias, mostrava que o sistema de bombeamento da Estação de Guaranhuns não estaria funcionando.

Segundo round

Se a cobrança de Arnaldinho funcionou, não se sabe. Mas pouco tempo depois a estação já estava em funcionamento. O parlamentar voltou a gravar novo vídeo dizendo que só uma bomba funcionava e que o prefeito deveria ir para a rua para saber como estavam as coisas. “Tem gente perdendo o pouco que tem”, alfinetou.

Terceiro round

Aliado do prefeito Max Filho, o vereador Heliosandro Mattos (PR) foi às redes sociais e deu o troco: "É um volume de chuva impossível de ser suportado por qualquer país no planeta. O momento requer um comportamento solidário com os que sofrem".

Na mira

Do outro lado das águas da Baía de Vitória, não foi diferente, embora com mais discrição. Vereadores de oposição ao prefeito Luciano Rezende (PPS) criticavam uma suposta redução de verba e de ações voltadas para a drenagem da cidade.

SOS comida

Em Viana (foto acima), o confronto político deu lugar ao empenho em ajudar quem estava vulnerável naquele momento. Agentes da Sejus romperam, a pé, o bloqueio da BR 262 provocado pela queda de uma encosta e levaram nas mãos caixas de marmitas para os internos dos presídios localizados mais adiante. As quentinhas foram colocadas em camburões e levadas para os detentos. Chegaram quase às 15h, mas chegaram.

Menor e mais ágil

O governador perdeu em agilidade para aos prefeitos no quesito comunicação. Luciano Rezende, às 10h, publicou seu vídeo sobre a situação em Vitória. Uma hora depois, aproximadamente, foi a vez de Audifax Barcelos (Rede), da Serra. Ao meio-dia, o governador Renato Casagrande (PSB) mandou sua mensagem geral à imprensa, bem como um vídeo.

Lento, mas completo

Às 10h13 foi publicada reportagem no site do governo do Estado (e atualizada às 10h44) sobre o serviço de onde encontrar as Defesas Civis de cada um dos 78 municípios. Demorou, mas pelo menos o serviço estava completo.

Ovo com ética

Por volta das 14h, quando a chuvarada deu uma trégua, o tradicional carro do ovo deu as caras pelas ruas do Centro de Vila Velha. A propósito, o preço era o de sempre, sem se prevalecer do caos: 30 unidades por R$ 10.

Corrida para faturar

Mas nem todo mundo estava preocupado em atender o consumidor sem exploração. Clientes reclamavam, no início desta manhã de sábado (18), que tinha empresa de carro de aplicativo cobrando até três vezes mais o preço normal da tarifa.

Espelho, espelho meu...

Duas tradicionais academias, do Centro de Vila Velha e da Praia da Costa, avisaram que não puderam abrir suas portas por causa do caos. Os marombeiros tiveram que ficar se admirando no espelho de casa mesmo.

O jeito é rir

Os memes voltaram com força neste sábado nas redes sociais. Os que satirizavam Vila Velha, claro, eram os preferidos.

Gente como a gente

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), também sofreu com os efeitos da chuva. Ele fez uma publicação em que mostrava a água no chão da sua casa. Descalço, o parlamentar pisava no aguaceiro.

Seus @#$**+!

Algumas vítimas da enchente resolveram desabafar em vídeos pouco ortodoxos. Uma moradora de Itapoã, muito bem articulada, gravou um em que desfilou um rosário de palavrões contra os políticos. De fazer corar Olavo de Carvalho.

No simples mesmo

Internauta gravou vídeo bem-intencionado alertando que as ruas alagadas poderiam resultar na transmissão de leptospirose. Se enrolou todo no português e encerrou dizendo que as chuvas poderiam causar a "doença do rato".

Patinhas amigas

Um grande número de voluntários se juntou para ajudar a ONG Patinhas Carentes. Localizada na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em Santa Luíza, Vitória, sua sede foi castigada pelo aguaceiro.

Corrente do bem

Rapidamente uma corrente se formou e diversas pessoas apareceram para ajudar a resgatar os animais e doar dinheiro por um aplicativo ou depósito em banco. Agora, eles precisam de materiais de limpeza para organizar o abrigo.

Exército do povo

O 38º BI novamente foi acionado para ajudar as vítimas da enchente em Vila Velha.

Piscina popular

Morador de Aribiri, vendo as ruas do bairro de Vila Velha virar um rio, se jogou na água e nadou como se não houvesse amanhã.

Deputados atentos

Alexandre Xambinho (Rede) e Danilo Bahiense (PSL) se mostraram atentos e entre 8h e 9h fizeram publicações apresentando número de telefone para pedidos de ajuda aos Bombeiros e dicas da Defesa Civil em caso de deslizamento. Outros parlamentares também seguiram essa linha, como Rafael Favatto, Sérgio Majeski, Marcelo Santos, Dary Pagung e Janete de Sá, entre outros.

Em outros mares

Em compensação, Enivaldo dos Anjos (PSD) estava em outro mundo e discursava sobre a atuação da OAB-ES, que impediu o reajuste do pedágio da BR 101 através de uma ação na Justiça Federal. Fabrício Gandini (PPS) também passou boa parte da manhã defendendo que a vitória tinha dedo dele. Levou uma saraivada de críticas de advogados por causa disso.

Celebrar é preciso