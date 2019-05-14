Estado quer Cariacica em programa nacional de segurança

Agentes da Força Nacional de Segurança, que podem reforçar o policiamento em Cariacica. Crédito: Divulgação

O governo do Estado está acertando com o governo federal a inclusão de Cariacica num programa de segurança do Ministério da Justiça e da Segurança Pública que será adotado inicialmente em cinco cidades brasileiras – uma em cada região. O assunto foi discutido nesta segunda-feira (13) durante a reunião mensal do Estado Presente.

A integração

Segundo o secretário de Segurança, Roberto Sá, as conversas ainda estão na fase inicial, mas a ideia, segundo ele, é integrar as ações do Programa Estado Presente com as do ministério comandado por Sérgio Moro.

Força Nacional

Sá afirma que essa integração não tem relação com o aumento no número de homicídios registrados em Cariacica, no mês de abril. Mas ele admite que o município, como desdobramento da ação conjunta, pode receber a Força Nacional de Segurança: “Cariacica merece uma força-tarefa, uma ação diferenciada”.

A posição do ES

O Espírito Santo é o 17º em queda no índice de mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) no primeiro semestre deste ano. O levantamento é do projeto Monitor da Violência, do G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A maior redução

Em relação ao mesmo período do ano passado, o Estado teve retração de 14,07%. O campeão, que é o Ceará, apresentou índice de 55,86% de redução das mortes violentas.

Do Cerrado

O governador Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, foi indicado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores para receber o título de Cidadão Vila-Velhense.

De Sampa

Aliás, a Câmara de Vila Velha gosta de homenagear figurões da política nacional. Há quase dois anos, a honraria foi entregue ao então prefeito (hoje governador) de São Paulo, João Dória (PSDB).

Cidadão precoce

Com apenas quatro meses e meio no cargo, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já vai receber o título de Cidadão Espírito-Santense. A indicação é do deputado Dary Pagung.

O custo Brasil

No domingo à tarde, leitora da coluna levou uma hora e dez minutos para percorrer, de carro, o trecho de 11,7 km da bica da água potável até o posto da PRF da BR 262, em Viana.

O custo Brasil 2

O motivo é o de sempre: o entroncamento das BRs 262 e 101, em Viana, onde está sendo construído um viaduto pela Eco101. No local, a PRF não orienta o trânsito, o que acaba gerando esse caos.

O custo ES

E quem optou por descer por Alfredo Chavez encontrou uma rodovia praticamente destruída entre a cidade do Sul do Estado e o entroncamento com a BR 101. É aquela estrada que o DER-ES, na gestão passada, prometeu dar um jeito. Não deu.

Salvo pelo gongo

A apresentação extemporânea do cantor Jeremias durante a sessão de ontem da Assembleia salvou o governador. Pedidos de urgência de Casagrande estavam prontos para serem rejeitados pelos deputados.

O peso do tempo

O relógio de pulso do Capitão Assumção (PSL) é tão vistoso e pesado que o deputado, quando discursa, tem de ajeitá-lo várias vezes.

Balbúrdia criativa

Os organizadores da greve nacional da Educação vão promover amanhã a 1ª Mostra Balbúrdia Universitária, entre 13h e 16h, na passarela coberta da Ufes.

Balbúrdia criativa 2

Na mostra, professores, alunos e servidores da universidade vão expor seus projetos culturais, centíficos e tecnológicos (artigos, livros, revistas, e produtos de seus trabalhos).

Constatação

EUA e China estão fazendo a festa dos doleiros.

Os números corretos

A segunda nota da coluna de ontem saiu truncada. O correto é dizer que no ano passado foram realizados 13.415 casamentos no Estado no segundo semestre; e 10.592 de janeiro a junho.

Tucanos voando

Os membros da Comissão Executiva do PSDB de Fundão decidiram sair do partido. Dizem que não aceitam o comando do deputado Vandinho Leite, novo presidente estadual da sigla.

Alô, Trump!