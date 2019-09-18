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Leonel Ximenes

Estádio Kleber Andrade pode ser palco até para fotos de casamento

Públicado em 

18 set 2019 às 13:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Kleber Andrade está recebendo melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17, em outubro Crédito: Vitor Jubini
Sai a bola, entra o bolo. O Estádio Kleber Andrade poderá ser usado, em breve, até para palco de sessão de fotos de casamento. A praça esportiva, que pertence ao governo do Estado, será transformada em arena multiúso.
Isso significa que, além do futebol, o ex-estádio do Rio Branco poderá sediar outras competições esportivas, jogos não profissionais, shows nacionais e religiosos e eventos sociais e corporativos.
A partir de hoje o torcedor pode contribuir, no site da Secretaria Estadual do Esporte (Sesport) com sugestões de utilização do estádio. A Secretaria publicou no portal também a portaria que vai regulamentar o complexo esportivo, inclusive com os preços sugeridos para alugar o espaço para jogos e eventos.
Viabilidade financeira
É bom mesmo que o estádio localizado em Campo Grande, Cariacica, se torne um espaço para múltiplos eventos. A iniciativa certamente viabilizará sua manutenção. Porque, se o Estado depender dos jogos do futebol capixaba...

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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