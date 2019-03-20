ES tem o maior índice de feminicídio em quatro anos

Protesto contra assassinato de mulheres: nove foram vítimas de feminicídio nos dois primeiros meses do ano no ES. Crédito: Divulgação

O primeiro bimestre de 2019 ano foi o mais violento em registros de feminicídios nos últimos quatro anos no Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Em janeiro e fevereiro aconteceram nove feminicídios, que é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo.

Nos outros anos

Em 2018, no mesmo período, foram cinco ocorrências. Já em 2017, mesmo em uma época marcada pela greve da Polícia Militar, foram contabilizados oito, menos do que neste ano. E o ano de 2016 teve o menor número de feminicídios no primeiro bimestre, com dois registros.

Linhares lidera

Até fevereiro deste ano houve registro de 16 homicídios dolosos de mulheres. Linhares foi o município que mais concentrou, neste período, homicídios desse tipo: são três registros. Serra e Vila Velha vêm a seguir, com dois casos.

Perigo em casa

E a maior parte dos homicídios de mulheres aconteceu, em janeiro e fevereiro, por causa do namorado, marido ou companheiro.

Pode isso, Arnaldo?

O carro oficial do Tribunal de Justiça (placa 0026) busca, diariamente, uma mulher que trabalha na Assembleia Legislativa.

Vale o escrito

Os vereadores Mazinho, Davi Esmael, Roberto Martins e Neuzinha Oliveira conseguiram a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vitória, do projeto de lei que obriga a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados da PMV.

Detran S/A

A taxa de postagem do documento do IPVA está custando R$ 20,53. E olha que o Detran-ES está sendo comandando por Givaldo Vieira, um neocomunista.

Veja e aplauda

O filme “Os Incontestáveis”, versão cinematográfica do romance homônimo do capixaba Saulo Ribeiro, será exibido hoje no Canal Brasil às 18h35. E será reexibido amanhã, às 15h45, e na próxima segunda, às 9h.

Policiais unidos

A União dos Policiais do Brasil (UPB) vai promover debates sobre a reforma da Previdência em todo o país. A rodada começará no Espírito Santo em um café da manhã, no dia 1º de abril, no auditório do Tribunal de Contas.

Mercado em debate

Amanhã, às 18h30, numa concessionária da Reta da Penha, o Ibef-ES promove um debate sobre livre mercado. Os debatedores são Gabriel Tebaldi e o empresário Marcílio Machado. Informações: (27) 3227-7825.

Que sociedade é esta?

Ontem, na pracinha da lotérica de Jardim Camburi, uma bicicleta do aplicativo Yellow foi abandonada praticamente destruída.

Fome zero

Em Vitória, alimentos que perderam valor comercial, mas ainda estão próprios para consumo, podem ser doados para entidades de combate à fome e para as que cuidam dos animais. O projeto, que virou lei, foi apresentado pelo vereador Cléber Félix (PP).

Sem ar

Uma peça do ar-condicionado do Teatro da Ufes quebrou. O secretário de Cultura da universidade, Rogerinho Borges, diz que está buscando uma solução para que a máquina esteja funcionando até amanhã.

Procura-se Max

Desde a semana passada, o vereador Max da Mata, que é pré-candidato a presidente do PSDB de Vitória, não é visto na Câmara Municipal.

Socialista reformista

Mesmo se o PSB fechar questão contra a reforma da Previdência, o deputado Felipe Rigoni (ES) diz que vai ficar contra o partido e votar a favor da reforma, ainda que ele admita que o projeto precisa ser melhorado.

Tá liberado

Rigoni, que veio do Movimento Acredito, argumenta que apresentou uma “carta de independência” antes de se filiar ao partido. Segundo ele, o PSB aceitou essa condicionante.

O bispo ouviu

Vai reclamar com o bispo! Pois foi exatamente isso que fizeram representantes dos defensores públicos. Eles expuseram ao arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, o déficit de profissionais na Defensoria Pública do Estado.

É muito equívoco

Depois do encontro com Trump na Casa Branca, Bolsonaro admite que se “equivocou” mais uma vez.

Recordar é sofrer

“O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.” De Juracy Magalhães, primeiro embaixador do Brasil nos EUA depois do Golpe de 64.

Alô, Verão!

Precisava deste exagero? Tchau!