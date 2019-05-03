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Leonel Ximenes

ES entrega documento à CBF para receber o Mundial Sub-17

Públicado em 

03 mai 2019 às 18:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande entrega a Feldman documento em que registra o interesse do Estado em ser uma das sedes do Mundial Sub-17, em outubro próximo. Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande aproveitou a presença do secretário-geral da CBF, Walter Feldman, em evento na Federação de Futebol do Estado, para entregar ao dirigente uma carta colocando o Estado à disposição para receber a Copa do Mundo sub-17, em outubro.
O documento, além de lembrar a passagem de Camarões e Austrália pelo Estado em 2014 e enaltecer pontos importantes do Espírito Santo, como a boa localização geográfica, cita também as intervenções,em torno de R$ 15 milhões, que serão feitas no estádios nos próximos meses.
O recurso inicial (RS 9,5 milhões) para ser usado no Kleber Andrade foi publicado no último dia 24 no Diário Oficial e contempla as obras estruturais finais do estádio, como os banheiros da parte superior e a instalação de grama sintética ao redor do campo, além da colocação dos elevadores e escadas rolantes que permitirão acesso ao campo e aos vestiários.
Além disso, de acordo com Júnior Abreu, secretário estadual de Esportes, outras intervenções já estão encaminhadas, como a contratação do sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial, catraca e placar eletrônico e painéis para captação de energia solar no Kleber Andrade.
No início de abril, membros da CBF e da Fifa já estiveram no ES vistoriando o Kleber Andrade, local que poderá receber os jogos, e também os locais alternativos de treinamento para as seleções, como o Estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, a Aert e a Aest.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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