Do Norte do ES ao Japão: sonho de ginasta capixaba pode virar realidade

Milhares de quilômetros separam a cidade de Pinheiros
, no Norte do Estado, e Tóquio, a moderna capital japonesa, mas sonhos não respeitam distâncias nem limites. E podem ser alcançados com muita dedicação e talento, bem sabe a ginasta capixaba Geovanna Santos, que chegou à seleção brasileira e foi selecionada para fazer parte do quarteto que tentará uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem
.
Descoberta por um projeto social na sua cidade natal, a jovem de 17 anos começou os primeiros movimentos na ginástica rítmica
no projeto social Campeões de Futuro, uma parceria que a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) mantém com as prefeituras em todo o Estado.
O início foi difícil, a família de Geovanna não tinha estrutura e condições para lhe dar o suporte financeiro, mas ela não desistiu e venceu as limitações impostas pelas difíceis condições sociais em que viva.
Depois de se destacar no projeto social em Pinheiros, Geovanna foi escolhida para treinar no CT da ginástica na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. Deixou a família e foi imediatamente adotada pelas treinadoras Gizela Batista, Ângela Tardini e Adriana Araújo, e pela “madrinha” Margareth Volpini, que chegaram a custear treinamentos, viagens, equipamentos e até alimentação.
“Sempre acreditei que nada seria impossível porque coloquei Deus
à frente de tudo. Acredito que tudo tem seu tempo. Treinei muito, foram anos de muito trabalho duro com minha técnica, mas valeu muito a pena. Se fosse para passar por isso de novo, com certeza faria novamente”, afirma a atleta.
No caminho percorrido pela ginasta, ela deixou rastros de conquistas importantes, no cenário escolar, nacional e internacional. Entre as principais, o os títulos de campeã brasileira de conjuntos de GR, campeã pan-americana de Clubes na Argentina com cinco ouros e campeã mundial Escolar por Equipes no Marrocos.
Na última terça-feira (14) a atleta foi surpreendida com a convocação oficial para integrar o conjunto de quatro atletas que tentarão a vaga olímpica. Além de Geovanna, o Espírito Santo será representado por Thaís Lourencini; Mariany Hatori (SC) e Thainá Ramos (SP) completam o time brasileiro.
A seleção embarca nesta sexta-feira (17) para Portugal onde ficará um mês treinando e se preparando para o torneio pré-olímpico que será realizado nos EUA
, assim que os números alarmantes de Covid-19 se estabilizarem naquele país, centro mundial da pandemia. É mais um obstáculo que Geovanna tem que superar. E a gente espera que o negacionista Donald Trump não transforme o sonho da capixaba em um pesadelo.