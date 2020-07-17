Do Norte do ES ao Japão: sonho de ginasta capixaba pode virar realidade

"Estou muito orgulhosa do que ela conquistou. Foram anos de muito trabalho. Vendemos doces, rifas, livros de ouro, fomos ao comércio pedir ajuda aos empresários, tudo em prol do sonho dela e amor pelo esporte. Faria tudo novamente, com certeza. Sinto-me muito grata a tudo e a todos, mas acredito que a fé em Deus fez com que nós continuássemos lutando e acreditando que tudo seria possível"