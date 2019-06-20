DNIT-ES vai contratar a empresa para manutenção da Segunda Ponte

Junta de dilatação da Segunda Ponte, um dos alvos do serviço de manutenção. Crédito: Gazeta Online

O DNIT-ES vai lançar nesta segunda-feira o edital para contratação da empresa que vai fazer a manutenção da Segunda Ponte. O valor previsto do serviço, que deve durar cerca de um ano, é de R$ 5,4 milhões. A empreiteira contratada fará a limpeza da superfície de concreto, substituição de armaduras danificadas, grauteamento (preenchimento de espaços com concreto), recuperação da estrutura da via e troca de juntas.

O trânsito

O superintendente regional do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto, admite que a manutenção afetará o fluxo de trânsito na Segunda Ponte em alguns momentos, mas garante que soluções serão adotadas: “Vamos planejar a execução dos serviços em conjunto com a empresa que será contratada. Vamos minimizar os impactos. Mas eles, inevitavelmente, vão ocorrer”, adverte.

A mobilização

Cerca de 50 profissionais vão participar da operação da Eco101 para içamento das cinco vigas do novo viaduto de Viana, na interseção das BRs 101 e 262, neste fim de semana.

O apoio

Vão atuar sábado e domingo operadores de guindaste, engenheiros, técnicos da obra e motoristas. Além disso, a ação contará com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e técnicos da EDP.

A estrutura

Para levantar as cinco estruturas – que têm cerca de 40 metros de comprimento e pesam 170 toneladas cada – quatro guindastes vão operar no local. Um com capacidade de carga de 500 toneladas e outros três com capacidade de 200 toneladas.

Constatação

Sérgio Moro saiu do Telegram, mas o Telegram não saiu dele.

Constatação 2

O ministro tem uma memória muito ruim.

O destaque

O senador Fabiano Contarato, que foi muito contundente ao inquirir o ministro, chegou a ser aplaudido.

Menos, Renan...

O ministro da Justiça e da Cidadania não se saiu mal. Pudera: um dos que o confrontaram foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL), todo enrolado com processos na Justiça

Que nível...

Tem muito senador despreparado.

Tensão na Ufes

A Ufes ficou tão esvaziada com a suposta ameaça terrorista que a posse da nova diretoria do DCE, prevista para ontem à noite, foi transferida para a semana que vem.

Sem público

Até a Adufes, a Associação dos Docentes, suspendeu o atendimento ao público na parte da tarde por causa da baixa frequência à universidade.

Pedido de desculpas

Sobre a foto publicada ontem na coluna, o coordenador administrativo da Câmara da Serra, Alex Motta, pede desculpas à sociedade por um carro do Legislativo ter estacionado em vaga proibida ao lado do Palácio Anchieta.

O exemplo

“Somos uma Casa de Leis e temos que dar o exemplo à sociedade. Não compactuamos com isso e advertimos o funcionário. É preciso que sigamos as leis e as regras”, diz Motta.

A pressa

Na sessão de ontem, pouco antes das 15h, o vereador Itamar Freire (PDT), de Cariacica, surpreendeu seus pares e pediu aos oradores inscritos para diminuir o tempo de fala ou mesmo declinar de seus discursos. O motivo? “Ajudar no bom andamento dos trabalhos da sessão”.

O motivo

Mas a coluna descobriu o motivo para tanta diligência: é que, às 16h, o governador iria lançar, no Palácio Anchieta, o edital para obras de fundação do Hospital Geral de Cariacica.

Ausentes

Ah, em tempo: Itamar Freire é aquele vereador que indicou Lula e Dilma para receberem o título de Cidadão Cariaciquense. O título já foi entregue: Dilma não veio; Lula, mesmo que quisesse, não poderia vir, “por motivo de força maior”.

Alô, torcedor!

Se a seleção não ganha nem da Venezuela, vai ganhar de quem?