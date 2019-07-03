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Leonel Ximenes

Deputado quer criar o Dia Estadual do Heavy Metal no ES

Públicado em 

02 jul 2019 às 22:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

André Matos morreu no dia 8 de junho, de enfarte, aos 47 anos de idade. Crédito: Divulgação
O Espírito Santo vai ganhar o Dia Estadual do Heavy Metal, a ser comemorado no dia 8 de junho. Nessa data, no mês passado, morreu de infarto o maestro Andre Matos, que ousou unir a agressividade do heavy metal, os ritmos étnicos brasileiros e a sofisticação da música erudita.
O projeto de lei 523/2019, de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), foi lido nesta terça-feira (2) na Assembleia Legislativa.
O parlamentar, na defesa de seu projeto, argumenta que, além da homenagem ao nome mais importante do heavy metal no Brasil, a instituição desse dia é importante do ponto de vista cultural, turístico e econômico:
"Essa data será comemorada com eventos que atrairão ao Estado jovens de todas as idades, adeptos desse estilo musical, gerando renda, emprego e arrecadação de recursos públicos para o Estado", diz o parlamentar que não se declara um metaleiro.
Cópia
Em São Paulo, iniciativa semelhante foi tomada no dia 11 de junho pelo vereador Quito Formiga (PSDB). Ele também apresentou um projeto de lei que propõe que o calendário oficial da cidade de São Paulo assuma a data de 8 de junho como Dia do Heavy Metal em homenagem ao vocalista Andre Matos, que morreu aos 47 anos de idade.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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