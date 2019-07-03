Deputado quer criar o Dia Estadual do Heavy Metal no ES

André Matos morreu no dia 8 de junho, de enfarte, aos 47 anos de idade. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai ganhar o Dia Estadual do Heavy Metal, a ser comemorado no dia 8 de junho. Nessa data, no mês passado, morreu de infarto o maestro Andre Matos, que ousou unir a agressividade do heavy metal, os ritmos étnicos brasileiros e a sofisticação da música erudita.

O projeto de lei 523/2019, de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), foi lido nesta terça-feira (2) na Assembleia Legislativa.

O parlamentar, na defesa de seu projeto, argumenta que, além da homenagem ao nome mais importante do heavy metal no Brasil, a instituição desse dia é importante do ponto de vista cultural, turístico e econômico:

"Essa data será comemorada com eventos que atrairão ao Estado jovens de todas as idades, adeptos desse estilo musical, gerando renda, emprego e arrecadação de recursos públicos para o Estado", diz o parlamentar que não se declara um metaleiro.

Cópia