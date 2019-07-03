Deputado quer criar o Dia Estadual do Heavy Metal no ES

O Espírito Santo vai ganhar o Dia Estadual do Heavy Metal, a ser comemorado no dia 8 de junho. Nessa data, no mês passado, morreu de infarto o maestro Andre Matos, que ousou unir a agressividade do heavy metal, os ritmos étnicos brasileiros e a sofisticação da música erudita.
O projeto de lei 523/2019, de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), foi lido nesta terça-feira (2) na Assembleia Legislativa.
O parlamentar, na defesa de seu projeto, argumenta que, além da homenagem ao nome mais importante do heavy metal no Brasil, a instituição desse dia é importante do ponto de vista cultural, turístico e econômico:
"Essa data será comemorada com eventos que atrairão ao Estado jovens de todas as idades, adeptos desse estilo musical, gerando renda, emprego e arrecadação de recursos públicos para o Estado", diz o parlamentar que não se declara um metaleiro.
Em São Paulo, iniciativa semelhante foi tomada no dia 11 de junho pelo vereador Quito Formiga (PSDB). Ele também apresentou um projeto de lei que propõe que o calendário oficial da cidade de São Paulo assuma a data de 8 de junho como Dia do Heavy Metal em homenagem ao vocalista Andre Matos, que morreu aos 47 anos de idade.