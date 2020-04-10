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Leonel Ximenes

Depois de mais de um mês, Estado volta a ter um dia sem homicídio

Quinta-Feira Santa não teve registro de assassinatos em todo o ES; a última vez que isto havia acontecido foi no dia 4 de março

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 12:45

Públicado em 

10 abr 2020 às 12:45
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O coronel Alexandro Ramalho, no QCG da PM, antes de mais uma operação policial
O coronel Alexandro Ramalho, no QCG da PM, antes de mais uma operação policial Crédito: Reprodução de vídeo
O Espírito Santo teve uma Quinta-Feira Santa que faz jus ao nome: no dia sagrado para os cristãos católicos, não foram registrados homicídios dolosos. A última vez que isto havia acontecido foi no dia 4 de março, antes de a violência sair do controle, com 143 assassinatos naquele mês.
Na noite de ontem (9), o novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, publicou em suas redes sociais um vídeo, gravado dentro do helicóptero do Notaer em que estava, de uma operação da Polícia Militar na região 3 de Vila Velha, que reúne bairros de maior vulnerabilidade social, como Primeiro de Maio e Santa Rita, região conhecida como Faixa de Gaza.

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Na quarta-feira, o novo titular da Sesp já estava cedo, às 6h, no pátio da Divisão de Homicídios em Cariacica, para saudar os policiais que participaram da segunda fase da Operação Caim. A operação, planejada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, teve como saldo 39 prisões (a maioria homicidas) e apreensão de 10 armas, além de drogas e munições.
O coronel Ramalho tomou posse na Sesp na terça-feira (7), mesmo dia em que o coronel Douglas Caus assumiu o comando-geral da Polícia Militar.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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