Depois de mais de um mês, Estado volta a ter um dia sem homicídio

Na noite de ontem (9), o novo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho
, publicou em suas redes sociais um vídeo, gravado dentro do helicóptero do Notaer em que estava, de uma operação da Polícia Militar na região 3 de Vila Velha, que reúne bairros de maior vulnerabilidade social, como Primeiro de Maio e Santa Rita, região conhecida como Faixa de Gaza.
Na quarta-feira, o novo titular da Sesp já estava cedo, às 6h, no pátio da Divisão de Homicídios em Cariacica, para saudar os policiais que participaram da segunda fase da Operação Caim. A operação, planejada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, teve como saldo 39 prisões (a maioria homicidas) e apreensão de 10 armas, além de drogas e munições.