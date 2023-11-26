De volta às origens: saiba quantos indígenas estão aptos a votar no ES

Família de indígenas exerce sua cidadania mediante o voto Crédito: Agência Pùblica

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) deu início, neste mês, ao projeto "Cidadania e Participação Política em comunidades originárias", com visitas a duas localidades do município de Aracruz com representantes de guaranis e tupiniquins.

Dados do Censo 2022 apontam que há o registro de 4.411 pessoas indígenas no Espírito Santo. No entanto, constam no cadastro eleitoral somente 1.575 indígenas aptos a votar, o que equivale a 35,7% da população verificada no Censo.

Por conta disso e para a manutenção das garantias, o TRE resolveu fazer este trabalho de diálogo e de conscientização sobre a importância do voto. Os encontros foram organizados pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, que ficará responsável pelos próximos passos da iniciativa.

“Queremos ser facilitadores para que os povos guarani e tupiniquim possam ir às urnas, para que possam votar e ser votados. Colocamos à disposição toda a nossa estrutura para entender as suas demandas e saber como podemos melhorar nossa presença", afirmou o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nos últimos anos, as principais candidaturas de representantes dos povos originários no ES foram registradas justamente no município de Aracruz.