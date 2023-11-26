De volta às origens: saiba quantos indígenas estão aptos a votar no ES

Dados do Censo 2022 apontam que há o registro de 4.411 pessoas indígenas no Espírito Santo. No entanto, constam no cadastro eleitoral somente 1.575 indígenas aptos a votar, o que equivale a 35,7% da população verificada no Censo.
Por conta disso e para a manutenção das garantias, o TRE resolveu fazer este trabalho de diálogo e de conscientização sobre a importância do voto. Os encontros foram organizados pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, que ficará responsável pelos próximos passos da iniciativa.
“Queremos ser facilitadores para que os povos guarani e tupiniquim possam ir às urnas, para que possam votar e ser votados. Colocamos à disposição toda a nossa estrutura para entender as suas demandas e saber como podemos melhorar nossa presença", afirmou o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Nos últimos anos, as principais candidaturas de representantes dos povos originários no ES foram registradas justamente no município de Aracruz.
Em relação ao total do eleitorado, o Espírito Santo, no pleito de 2022
, tinha 2.921.506 eleitores aptos a votar.