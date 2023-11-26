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Leonel Ximenes

De volta às origens: saiba quantos indígenas estão aptos a votar no ES

TRE começou, junto a comunidades de povos originários, trabalho de diálogo e de conscientização sobre a importância do voto

Públicado em 

26 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Família de indígenas exerce sua cidadania mediante o voto
Família de indígenas exerce sua cidadania mediante o voto Crédito: Agência Pùblica
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) deu início, neste mês, ao projeto "Cidadania e Participação Política em comunidades originárias", com visitas a duas localidades do município de Aracruz com representantes de guaranis e tupiniquins.
Dados do Censo 2022 apontam que há o registro de 4.411 pessoas indígenas no Espírito Santo. No entanto, constam no cadastro eleitoral somente 1.575 indígenas aptos a votar, o que equivale a 35,7% da população verificada no Censo.
Por conta disso e para a manutenção das garantias, o TRE resolveu fazer este trabalho de diálogo e de conscientização sobre a importância do voto. Os encontros foram organizados pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, que ficará responsável pelos próximos passos da iniciativa.
“Queremos ser facilitadores para que os povos guarani e tupiniquim possam ir às urnas, para que possam votar e ser votados. Colocamos à disposição toda a nossa estrutura para entender as suas demandas e saber como podemos melhorar nossa presença", afirmou o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Nos últimos anos, as principais candidaturas de representantes dos povos originários no ES foram registradas justamente no município de Aracruz.
Em relação ao total do eleitorado, o Espírito Santo, no pleito de 2022, tinha 2.921.506 eleitores aptos a votar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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