Contorno de Iconha vai ser inaugurado antes do carnaval

O Contorno de Iconha, com oito quilômetros de extensão e pista dupla, poderá ser percorrido em cerca de sete minutos. Crédito: Divulgação

Este ano o carnaval não será igual àquele que passou. A coluna apurou que o Contorno de Iconha será inaugurado antes da maior festa popular do país, conforme pediu o governador Casagrande à concessionária Eco101. Só falta definir a data: ou será nesta sexta-feira 22, data pré-agendada pelo Palácio Anchieta, ou no dia 28.

O atraso

No dia 16 de janeiro, Casagrande solicitou à concessionária que acelerasse a obra para evitar que durante o feriadão de carnaval se formassem os tradicionais engarrafamentos na rua central de Iconha, atrasando a viagem em torno de uma hora.

O tempo

O contorno, com oito quilômetros de extensão e pista dupla, poderá ser percorrido em cerca de sete minutos.

Maquiagem

Quando soube que d. Silvestre Scandian seria sepultado no Cemitério do Bosque, a Prefeitura de Vila Velha mandou, às pressas, limpar e pintar o local, conhecido por estar abandonado, sujo e cheio de mato.

Jovem e cansada

Na última missa em honra de d. Silvestre, domingo à tarde na Catedral de Vitória, o governador e a vice levantaram-se de suas cadeiras para duas mulheres sentarem-se. A que se sentou na cadeira de Casagrande era visivelmente mais nova do que ele.

Baraticídio

Ontem, logo às 8h da manhã, uma jovem e frágil passageira foi ameaçada por uma barata dentro do Transcol 510, no Centro de Vila Velha.

Baraticídio 2

Por sorte, no banco de trás estava uma senhorinha mais corajosa que capturou a nojenta com um papel e a arremessou pela janela. A barata deve ter morrido atropelada.

A vez do velhinho

O deputado Hércules Silveira (MDB) compareceu ontem à reunião da Comissão de Infraestrutura da Assembleia com a camisa do Vasco e a faixa de campeão da Taça GB.

Constatação

Até pra demitir o atual governo se complica.

Longe do povo

A versão 2.0 do Estado Presente foi lançada ontem no Palácio da Fonte Grande, o templo da burocracia governamental. Em 2011, no primeiro governo Casagrande, o programa foi lançado numa praça da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, um dos locais mais violentos do ES.

Na terra do Trump

A secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo, foi convidada a participar como juiz da competição de julgamento simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A competição será realizada nos dia 19 a 24 de maio em Washington, EUA, terra do Agente Laranja.

Jockey de dengue

Moradores de Jockey de Itaparica, em Vila Velha, estão reclamando dos focos de dengue. Segundo uma líder comunitária, já foram registrados neste ano dez casos no bairro – um deles de dengue hemorrágica.

Senador sofre...

A prefeita Iracy Baltar disse que passou o voo inteiro entre Brasília e Vitória, na companhia do senador Fabiano Contarato, falando sobre a cidade de Montanha.

Tudo misturado

A coluna confundiu o sobrenome da vice-governadora no último sábado: é Jaqueline Moraes, e não Rocha, que é o sobrenome da Jackeline do PT.

Estado terminal

O Terminal Vila Velha do Transcol (aliás, os terminais estão mesmo fazendo jus a esse nome) está tomado por ambulantes. Todos os dias pela manhã, um deles chega a levar uma caixa de som que toca música gospel num volume altíssimo.

Casão elétrico

Casagrande abriu mão do ar-condicionado do Palácio Anchieta, durante a solenidade de anúncio de construção de uma usina solar, desceu e foi testar o carro elétrico da EDP na rua. O governador aproveitou e deu uma volta com o brinquedinho em torno do palácio.

A provocação

A sessão da Assembleia estava suspensa ontem, mas os microfones do plenário, abertos. Sem ter o que fazer por cinco minutos, o deputado José Esmeraldo (MDB) resolveu usar o microfone e provocar seu colega de partido, que lanchava no “recreio”.

A resposta

– Doutor Hércules, o senhor está comendo banana de novo?

– Essa banana eu trouxe de casa, porque daqui eu não tomo nem o cafezinho – respondeu Hércules

Alô, Bolsonaro!