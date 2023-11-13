Conselheiro do Tribunal de Contas vira imortal no ES

O advogado, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, escritor, poeta e ensaísta Sérgio Aboudib é o novo imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL)
. O autor foi eleito para a cadeira 36 da instituição, antes ocupada pelo acadêmico Douglas Puppin, morto em 26 de fevereiro de 2023, aos 84 anos.
Aboudib teve 10 dos 19 votos entre os presentes à sessão da AEL desta segunda-feira (13), derrotando outros três concorrentes. A Academia, também conhecida como a Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade, tem o total de 40 cadeiras.
Nascido em Vitória, em 6 de agosto de 1961, Aboudib passou a infância em Alfredo Chaves
. Tem obras publicadas em diversos gêneros literários, entre as quais “O elefante que queria ser bombeiro” (2010), “Olhos de jabuticaba” (2011) e “Filomena, a folha que queria conhecer o mundo” (2012), no segmento infantojuvenil; “Penúltima versão, Crônicas, poemas e Opinião” (2015), em parceria com Orlando Eller; e também é coautor de “Responsabilidade Fiscal”, publicado pela OAB em 2016.
Seu trabalho mais recente é a autobiografia “Aboudib” (2023), lançada em formato de livro eletrônico, em parceria com a jornalista Lúcia Garcia.
De acordo com o estatuto da AEL, o novo acadêmico tomará posse no prazo de 180 dias.