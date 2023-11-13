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Leonel Ximenes

Conselheiro do Tribunal de Contas vira imortal no ES

Ele teve 10 dos 19 votos entre os presentes à sessão da  Academia Espírito-santense de Letras (AEL)

Públicado em 

13 nov 2023 às 19:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aboudib tem 180 dias para tomar posse
Aboudib tem 180 dias para tomar posse Crédito: AEL
O advogado, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, escritor, poeta e ensaísta Sérgio Aboudib é o novo imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). O autor foi eleito para a cadeira 36 da instituição, antes ocupada pelo acadêmico Douglas Puppin, morto em 26 de fevereiro de 2023, aos 84 anos.
Aboudib teve 10 dos 19 votos entre os presentes à sessão da AEL desta segunda-feira (13), derrotando outros três concorrentes. A Academia, também conhecida como a Casa Kosciuszko Barbosa Leão, em homenagem ao patrono que fez a doação de sua residência à entidade, tem o total de 40 cadeiras.
Nascido em Vitória, em 6 de agosto de 1961, Aboudib passou a infância em Alfredo Chaves. Tem obras publicadas em diversos gêneros literários, entre as quais “O elefante que queria ser bombeiro” (2010), “Olhos de jabuticaba” (2011) e “Filomena, a folha que queria conhecer o mundo” (2012), no segmento infantojuvenil; “Penúltima versão, Crônicas, poemas e Opinião” (2015), em parceria com Orlando Eller; e também é coautor de “Responsabilidade Fiscal”, publicado pela OAB em 2016.
Seu trabalho mais recente é a autobiografia “Aboudib” (2023), lançada em formato de livro eletrônico, em parceria com a jornalista Lúcia Garcia.
De acordo com o estatuto da AEL, o novo acadêmico tomará posse no prazo de 180 dias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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