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Leonel Ximenes

Começa hoje obra da área de lazer de R$ 12 milhões na Enseada do Suá

Terreno de 16 mil metros quadrados atrás do Shopping Vitória sofre com a insegurança, mas será revitalizado e entregue à comunidade em setembro

Públicado em 

05 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção da visão noturna da futura área de lazer na Enseada do Suá Crédito: Divulgação
Começa hoje (5) e vai até o dia 20 a instalação dos tapumes e as primeiras intervenções da obra de paisagismo na área de 16 mil metros quadrados no entorno do Shopping Vitória,  onde o Grupo Buaiz vai fazer um projeto de revitalização e urbanização. A obra custará R$ 12 milhões, vai gerar 110 empregos e deverá ser inaugurada em setembro.
Um dos pontos vulneráveis da gigantesca área nobre é a segurança. Segundo dados da Polícia Militar, somente em 2019 o bairro Enseada de Suá registrou 146 roubos ao patrimônio, 102 furtos e duas tentativas de homicídio.
Estudo do Grupo Buaiz, controlador do shopping, identificou que no entorno do empreendimento existem problemas que acabam afugentando frequentadores e desvalorizando a área, como espaço ocioso, baixa iluminação com ambiente propício à criminalidade, consumo de drogas, insegurança e medo.

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“O projeto prevê a entrega de uma área totalmente revitalizada, que vai mudar completamente a paisagem da região”, aposta Fabio Brasileiro, porta-voz do Grupo Buaiz.
O terreno onde será construído o espaço de lazer e convivência será doado à Prefeitura de Vitória, mas o Grupo Buaiz não esconde que o objetivo também é “seduzir” o mercado para que futuramente empreendimentos comerciais, residenciais de alto padrão ou de uso misto sejam erguidos nas outras áreas anexas disponíveis no entorno do shopping, com tamanho total de 34 mil metros quadrados.
A área que será revitalizada e urbanizada para uso da comunidade terá árvores, bancos, iluminação, ruas de pedestres, calçadas e ciclovias ampliadas. Depois de inaugurado, o complexo de lazer passará a ser administrado pela PMV, mas a direção do Shopping Vitória promete ajudar na segurança do local. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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