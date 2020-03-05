Começa hoje obra da área de lazer de R$ 12 milhões na Enseada do Suá

Começa hoje (5) e vai até o dia 20 a instalação dos tapumes e as primeiras intervenções da obra de paisagismo na área de 16 mil metros quadrados no entorno do Shopping Vitória
, onde o Grupo Buaiz
vai fazer um projeto de revitalização e urbanização. A obra custará R$ 12 milhões, vai gerar 110 empregos e deverá ser inaugurada em setembro.
Um dos pontos vulneráveis da gigantesca área nobre é a segurança. Segundo dados da Polícia Militar, somente em 2019 o bairro Enseada de Suá
registrou 146 roubos ao patrimônio, 102 furtos e duas tentativas de homicídio.
Estudo do Grupo Buaiz, controlador do shopping, identificou que no entorno do empreendimento existem problemas que acabam afugentando frequentadores e desvalorizando a área, como espaço ocioso, baixa iluminação com ambiente propício à criminalidade, consumo de drogas, insegurança e medo
.
“O projeto prevê a entrega de uma área totalmente revitalizada, que vai mudar completamente a paisagem da região”, aposta Fabio Brasileiro, porta-voz do Grupo Buaiz.
O terreno onde será construído o espaço de lazer e convivência será doado à Prefeitura de Vitória, mas o Grupo Buaiz não esconde que o objetivo também é “seduzir” o mercado para que futuramente empreendimentos comerciais, residenciais de alto padrão ou de uso misto sejam erguidos nas outras áreas anexas disponíveis no entorno do shopping, com tamanho total de 34 mil metros quadrados.
A área que será revitalizada e urbanizada para uso da comunidade terá árvores, bancos, iluminação, ruas de pedestres, calçadas e ciclovias ampliadas. Depois de inaugurado, o complexo de lazer passará a ser administrado pela PMV, mas a direção do Shopping Vitória promete ajudar na segurança do local.