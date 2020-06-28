Com fim das obras, Kleber Andrade terá alvará para jogos com até 20 mil

Escada rolante de acesso dos vestiários ao gramado ficou pronta há 15 dias Crédito: Sesport/Divulgação

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) tem aproveitado o período sem competições para concluir as obras restantes do Estádio Kleber Andrade. Após a instalação da escada rolante, que fará a ligação entre o gramado e os vestiários, entregue há 15 dias, a Sesport planeja para agosto a conclusão das demais intervenções.

Estão sendo finalizadas as escadas localizadas atrás da concha acústica; a manutenção das rampas de acesso às arquibancadas, que contarão com revestimento antiderrapante; e a instalação dos elevadores, que permitirão o acesso de pessoas com deficiência aos camarotes e facilitarão o transporte dos materiais das equipes.

Desde o ano passado, o governo do Estado já gastou quase R$ 15 milhões no estádio. Com o fim dessas intervenções, a Sesport poderá solicitar, de forma definitiva, o alvará que libera o estádio para 20 mil pessoas. Até o momento, para realizar partidas com capacidade acima de 9,6 mil pessoas, a Secretaria necessita de autorização do Corpo de Bombeiros.

“Estamos aproveitando esse momento sem jogos para concluir todas as intervenções e, assim, entregar aos capixabas esse importante palco esportivo. Posso garantir que hoje o Kleber Andrade já é um dos estádios de médio porte mais modernos do Brasil e tem tudo para ser ainda mais requisitado para importantes jogos e competições no futuro”, destaca o secretário de esportes, Júnior Abreu.

Portaria

O secretário frisou também que, com a publicação da portaria N° 001-R, que dispõe sobre as normas de utilização do Kleber Andrade, o público geral também poderá utilizar o estádio tão logo as orientações de distanciamento social sejam reduzidas.