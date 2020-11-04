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Leonel Ximenes

Cidade no ES onde menos se mata é também onde menos se casa

De janeiro a outubro, foram realizados somente seis matrimônios no pacato município

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

04 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja matriz de Alfredo Chaves: poucos casamentos
Igreja matriz de Alfredo Chaves: poucos casamentos Crédito: Gisele Pilon
Alfredo Chaves, que há seis anos bate recorde e não registra homicídios no Estado, tem outro dado curioso. Na pacata cidade do Sul do Estado, casamento também é algo raro. Neste ano, de janeiro a outubro, foram realizados somente seis matrimônios, uma média inferior a um compromisso desse tipo por mês. Os dados são do portal Registro Civil, da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais.
pandemia de Covid-19 pode ser um dos fatores para a queda dos casamentos no município. Para efeitos de comparação, Alfredo Chaves contou em todo o ano de 2019 um total de 43 uniões oficiais.
De maneira geral, as restrições de convivência por causa do distanciamento social estão impedindo mais matrimônios no Estado. Se no ano passado inteiro aconteceram 23.898 registros de casamento, os primeiros 10 meses deste ano tiveram 13.736. Assim, inevitavelmente, 2020 vai terminar com menos casórios do que 2019.
Se na ponta com menos casamentos está Alfredo Chaves, na outra, com mais, está o município da Serra, com 1.896. É seguido de perto por Vila Velha (1.807), Cariacica (1.174) e Vitória (1.145).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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