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Leonel Ximenes

Casos de Covid estão levando mais tempo para dobrar no ES

Durante o mês de abril, os casos confirmados dobravam em menos de 10 dias; desde então o número de dias necessários para os registros dobrarem foi superior a dez dias

Públicado em 

23 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A curva de casos de Covid no Espírito Santo
A curva de casos de Covid no Espírito Santo Crédito: Reprodução
O tempo de dobra de casos de Covid-19 no Espírito Santo está aumentando, o que indica a desaceleração de novas ocorrências  confirmadas. Por meio do gráfico de evolução da doença no Painel Covid-19 é possível identificar a quantidade de vezes que os registros dobraram.
O 100º caso ocorreu em 30 de março. Durante o mês de abril, os casos confirmados dobravam em menos de 10 dias. Em maio, ocorreu uma dobra de casos no dia 8 de maio (mais de 6,4 mil casos). Desde então o número de dias necessários para os registros dobrarem foi superior a dez dias.
A última dobra ocorreu no dia 8 de junho (mais de 25,8 mil casos), após 18 dias da penúltima dobra computada (21 de maio). “A análise dos dados de casos confirmados possibilita identificar uma tendência de desaceleração na curva epidemiológica do Estado do Espírito Santo”, analisa Pablo Lira, diretor-presidente interino do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Mas ele faz um alerta: “Esse resultado ainda não deve ser comemorado, porém indica que estamos no caminho para superar o crescimento acelerado da doença em nosso território”.

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Na atual fase da curva epidemiológica do Espírito Santo, lembra o especialista, torna-se primordial que a sociedade se mantenha equidistante do negacionismo e do alarmismo relativos à pandemia.
“Nada melhor do que as informações, evidências empíricas e análises científicas para balizarem o fortalecimento da responsabilidade compartilhada entre a sociedade capixaba”, destaca Lira.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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