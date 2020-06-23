Casos de Covid estão levando mais tempo para dobrar no ES

A curva de casos de Covid no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O tempo de dobra de casos de Covid-19 no Espírito Santo está aumentando, o que indica a desaceleração de novas ocorrências confirmadas. Por meio do gráfico de evolução da doença no Painel Covid-19 é possível identificar a quantidade de vezes que os registros dobraram.

O 100º caso ocorreu em 30 de março. Durante o mês de abril, os casos confirmados dobravam em menos de 10 dias. Em maio, ocorreu uma dobra de casos no dia 8 de maio (mais de 6,4 mil casos). Desde então o número de dias necessários para os registros dobrarem foi superior a dez dias.

A última dobra ocorreu no dia 8 de junho (mais de 25,8 mil casos), após 18 dias da penúltima dobra computada (21 de maio). “A análise dos dados de casos confirmados possibilita identificar uma tendência de desaceleração na curva epidemiológica do Estado do Espírito Santo”, analisa Pablo Lira , diretor-presidente interino do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Mas ele faz um alerta: “Esse resultado ainda não deve ser comemorado, porém indica que estamos no caminho para superar o crescimento acelerado da doença em nosso território”.

Na atual fase da curva epidemiológica do Espírito Santo, lembra o especialista, torna-se primordial que a sociedade se mantenha equidistante do negacionismo e do alarmismo relativos à pandemia.