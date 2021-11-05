Casagrande na Escócia: não teve uísque (muito caro), mas teve carinho da mãe

O governador conversa com sua mãe, por videoconferência, no Aeroporto de Heathrow, em Londres Crédito: Reprodução do Instagram

O INTÉRPRETE DA COMITIVA

Casagrande, que não domina o inglês, recorreu ao servidor da Seama Robson Monteiro para se comunicar. Economista, geógrafo e mestre em engenharia ambiental, Monteiro integrou a comitiva para assessorar o governo na área de mudanças climáticas.

QUEM ESTAVA NA VIAGEM

Fazem parte da comitiva do governador, além de Robson Monteiro, o secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, a presidente da Fapes, Cristina Engel, Adriano Zucolotto, assessor pessoal do governador, e Giovani Pagotto, assessor de imprensa.

BOM, MAS CARO

A coluna apurou que apesar de ser a capital mundial do uísque, a bebida é muito cara na Escócia. O governador, conhecido mão fechada, nem arriscou um gole - quanto mais comprar uma garrafa.

GORDURA NA MESA

A comitiva também não bateu palmas para a comida escocesa - muito pesada e gordurosa, confidencia um membro da delegação. Neste sábado (6), quando chegarem ao ES, todos podem se deliciar com uma moqueca ou até uma polenta. São bem mais sadias, claro.

BRRRRRRR!

Os capixabas pegaram muito frio na viagem - a temperatura variava de zero a seis graus. Mas todos foram devidamente preparados para o outono com cara de inverno nesta parte do continente europeu.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

Os liberais do sul do Brasil estão cruzando avidamente a fronteira para abastecer seus possantes carros na Argentina, onde a gasolina é metade do preço da do Brasil e o governo é de… esquerda.

COMO, EXCELÊNCIA!

"Agora você quer demais, né? Agora você quer aquilo e raspado.” Da deputada Janete de Sá (PMN), na sessão de quarta (3), ao subir à tribuna da Assembleia Legislativa para discursar, respondendo a uma provocação do deputado Torino Marques (PSL).

SERVIÇO PÚBLICO NO ES TEM 10 MIL ESTAGIÁRIOS

O serviço público no Espírito Santo, contabilizando os executivos e legislativos estaduais e municipais, Tribunal de Contas, Justiça e Ministério Público têm 10.006 estagiários e adolescentes aprendizes, de acordo com o painel de controle do Tribunal de Contas.

ELAS MANDAM

Destaca-se a presença das mulheres. São 7.043 pessoas do sexo feminino e 2.961 homens. Pelas informações do Tribunal de Contas, foram pagos R$ 10.244.937,66 com as bolsas desses estudantes.

PROCURA-SE

Mas há poréns. Quem procura por estagiário de nível superior está com dificuldades de encontrar candidatos, especialmente no período de fim e de começo de ano. Parece que tem garotada mais atenta em curtir o verão do que se capacitar para o mercado de trabalho.

VIA-CRÚCIS

As vias do Espírito Santo sofrem. Se não têm buracos, que persistem após a saga das chuvas, há até postes no meio da estrada, como em Presidente Kennedy.

O PIQUET CAPIXABA

Nos anos 1980, havia rixa entre Piquet e Senna. Já nos anos 2020, a rixa envolvendo um Piquet saiu das pistas e foi para a corrida estadual... da política.

TRE-ES SOB NOVA DIREÇÃO

Em dezembro, vai tomar posse a nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Quem assume a presidência é o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e, como vice, o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que também será o corregedor.

PF ITINERANTE

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, não tem ficado parado na sua superintendência, em São Torquato. Esteve em Cachoeiro, deu palestra no Sindirochas e, nesta segunda-feira (8), ainda estará apresentando a força-tarefa da Polícia Federal na Assembleia Legislativa.

HORA DO CAFEZINHO

A sala VIP aberta no Aeroporto de Vitória, o The Lounge, já tem horário de funcionamento definido. Fica aberta das 4h às 20h. Todos os dias.

DEU RUIM

Leitor da coluna foi comprar em uma gigante americana e teve um susto. Quando adquiriu um computador, três dias depois foi informado pelo vendedor que não tinha o produto e teve que cancelar tudo.

CAPITAL SECRETA DOS SUÍNOS

AJUSTES NA PAQUERA

Tem morador do Estado, com mais de 60 anos, entrando na onda do Tinder. Mas como não tem muita familiaridade com as novas tecnologias, acaba deixando as configurações do aplicativo amplas demais... e as paqueras ficam longe demais do eixo Grande Vitória.

É A LAMA, É A LAMA...

Um trecho da ES-120, a Almir Rodrigues Laranja, está sendo tomada pela lama quando chove muito na região que fica entre Cariacica e Santa Leopoldina. A rodovia, importante rota de escoamento de hortifrutigranjeiros da região serrana para a Grande Vitória, está sendo atingida pela lama que escorre de um terreno ao lado da via. E pela indiferença das autoridades rodoviárias do Estado.

A Rodovia Almir Rodrigues Laranja tomada pela lama Crédito: Divulgação

DINHEIRO NO MAR

Na próxima semana estará em pauta o descomissionamento de plataformas offshore no ES. Especialistas vão debater durante painel na Oil, Gas and Energy Week, nos dias 9 e 10 de novembro, em Vitória, oportunidades com o desmonte de plataformas em mar.

DINHEIRO NO MAR 2

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), os investimentos previstos para o descomissionamento no país totalizam R$ 28,2 bilhões, que serão distribuídos ao longo dos anos de 2021 a 2025. Desse montante no país, R$ 1,4 bilhão será aplicado na Bacia do Espírito Santo, sendo em 2024 um total de R$ 203,3 milhões (14,4%) e em 2025 mais R$ 728,8 milhões (51,8%).

ESCOLTA, SÓ ARMADA

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense saiu em defesa da categoria dos inspetores penitenciários, que em breve se transformarão em policiais penais. Ele reivindicou que os inspetores em designação temporária, que não têm porte de arma, não façam a escolta de presos. A razão é para preservar a integridade do servidor.

O TAMANHO DA DEPENDÊNCIA

O Espírito Santo tem 205.770 famílias beneficiárias do Bolsa-Família, segundo o governo federal. O pagamento do benefício médio é de R$ 80,70.

FILA DO PATO

Um mercado foi inaugurado em Jardim Camburi e houve fila, digna de uma sequência de pato, para comprar o corte de patinho, que estava a R$ 29,90 (o quilo).

DA UFES PARA O MUNDO

O professor Vijayendra Kumar Garg, que trabalhou no Departamento de Física da Ufes por 17 anos Crédito: Álbum pessoal

O professor Vijayendra Kumar Garg, que trabalhou no Departamento de Física da Ufes por 17 anos, se destacou na classificação e no julgamento do AD Scientific Index 2021, sistema que aponta os 10 mil pesquisadores e cientistas mais influentes da América Latina.

DA UFES PARA O MUNDO 2

Pesquisador desde 1968, o professor tem mais de 230 trabalhos científicos, apresentados em publicações, inclusive na Nature, entre livros, capítulos de livros e conferências internacionais, além de inúmeras orientações de mestrado e doutorado. Hoje, Garg, que diz ter muitas lembranças e saudades de Vitória, tem vínculo com o Instituto de Física da Universidade de Brasília (UnB).

ALÔ, BRIZOLA!