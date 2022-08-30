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Leonel Ximenes

Cartilha eleitoral feita por capixaba é distribuída para mais de 150 países

“Guia Prático Eleições Brasileiras 2022” foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Públicado em 

30 ago 2022 às 14:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinícius Quintino de Oliveira, servidor do TRE-ES que fez o livro de 129 páginas
Vinícius Quintino de Oliveira, servidor do TRE-ES que fez o livro de 129 páginas Crédito: TRE-ES/Divulgação
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o “Guia Prático Eleições Brasileiras 2022”, um livro de 129 páginas que apresenta de forma didática todas as etapas do processo eleitoral.
O documento, voltado para a apresentação da Justiça Eleitoral para países estrangeiros e distribuído digitalmente para mais de 150 nações, foi concebido pelo servidor do TRE-ES, Vinícius Quintino de Oliveira, durante sua passagem pela Assessoria de Assuntos Internacionais do TSE, e está disponível para download em três idiomas: português, inglês e espanhol.
O Guia Prático apresenta aos estrangeiros como é o sistema político brasileiro, passando por questões relativas ao direito ao voto, competências da Justiça Eleitoral, tecnologia utilizada para garantir a integridade do processo de votação, a adoção de estratégias de fortalecimento institucional e combate à desinformação e o que acontece nos dias de votação das eleições.
O ex-presidente do TSE Luiz Edson Fachin faz a apresentação da publicação e destaca sua importância: "O presente Guia, concebido na era da cognominada pós-verdade, tem o sentido de apresentar a pessoas e entidades estrangeiras genuinamente comprometidas com a causa democrática informações adequadas para a plena compreensão do modelo de organização das eleições nacionais, com especial ênfase nos meios, nas ferramentas e nos canais que asseguram e atestam, dentro de parâmetros técnicos e legais, a alta integridade de seus procedimentos".
A cartilha eleitoral foi publicada em três idiomas: português, inglês e espanhol
A cartilha eleitoral foi publicada em três idiomas: português, inglês e espanhol Crédito: TRE-ES/Divulgação
O “Guia Prático Eleições Brasileiras 2022” pode ser baixado neste endereço, gratuitamente.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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