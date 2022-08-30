Cartilha eleitoral feita por capixaba é distribuída para mais de 150 países

Vinícius Quintino de Oliveira, servidor do TRE-ES que fez o livro de 129 páginas Crédito: TRE-ES/Divulgação

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o “Guia Prático Eleições Brasileiras 2022”, um livro de 129 páginas que apresenta de forma didática todas as etapas do processo eleitoral.

O documento, voltado para a apresentação da Justiça Eleitoral para países estrangeiros e distribuído digitalmente para mais de 150 nações, foi concebido pelo servidor do TRE-ES, Vinícius Quintino de Oliveira, durante sua passagem pela Assessoria de Assuntos Internacionais do TSE, e está disponível para download em três idiomas: português, inglês e espanhol.

O Guia Prático apresenta aos estrangeiros como é o sistema político brasileiro, passando por questões relativas ao direito ao voto, competências da Justiça Eleitoral, tecnologia utilizada para garantir a integridade do processo de votação, a adoção de estratégias de fortalecimento institucional e combate à desinformação e o que acontece nos dias de votação das eleições.

O ex-presidente do TSE Luiz Edson Fachin faz a apresentação da publicação e destaca sua importância: "O presente Guia, concebido na era da cognominada pós-verdade, tem o sentido de apresentar a pessoas e entidades estrangeiras genuinamente comprometidas com a causa democrática informações adequadas para a plena compreensão do modelo de organização das eleições nacionais, com especial ênfase nos meios, nas ferramentas e nos canais que asseguram e atestam, dentro de parâmetros técnicos e legais, a alta integridade de seus procedimentos".