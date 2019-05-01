Cariacica tem um homicídio a cada 30 horas em abril

Ocorrência de homicídio em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Crédito: Gazeta Online

Cariacica foi o município onde aconteceram mais mortes violentas no Espírito Santo em abril. Foram registrados 24 assassinatos no período – média de um a cada 30 horas. Na cidade, os casos de assassinatos cresceram 29% no primeiro quadrimestre do ano. Ocorreram 63 homicídios em 2019, contra 49 no mesmo período de 2018.

Queda expressiva

Em compensação, a Serra teve apenas cinco assassinatos em abril. No mesmo período do ano passado, foram registrados 17 homicídios.

Menos mortes

O bom desempenho da Serra, que já foi considerado o município mais violento do ES, contribuiu para a queda de assassinatos no Estado: de janeiro a abril, foram 362; no primeiro quadrimestre de 2018, 421 – uma queda de 14%, segundo a Sesp.

Aracruz em luto

E em Aracruz, com apenas 99 mil habitantes, os homicídios dispararam. Nos primeiros quatro meses foram 20, contra nove no ano passado. Só em abril foram registrados sete assassinatos.

Sem chute

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha, desconfiada dos números conflitantes, pediu a um especialista para calcular o número de fiéis na Romaria dos Homens a partir de imagens aéreas da Segunda Ponte.

Contagem regressiva

Não fique triste: o próximo feriadão é daqui a 49 dias.

Nota de pesar

Não há mais salvação: a semana amanheceu morta.

Vazio total

Do poeta Marcos Tavares: “A Terra é plana, para cabeças ocas”.

Papel e digital

Além das livrarias, a partir de junho, o livro “Fama Volat”, de Francisco Grijó, estará disponível em e-book (inglês e português) a partir de outubro.

Ler é viver

O mais novo clube de leitura de Vitória (“Leia Capixabas”) está funcionando no terceiro sábado de cada mês, no Trapiche Gamão/Cousa, no Centro. O próximo, no dia 18, das 15h às 17h, é sobre romance. Em junho é a vez poesia.

Importado

A chapa única que concorre ao comando do PSDB estadual, comandada pelo deputado Vandinho Leite, se chama “Acelera 45”. De ser influência do governador João Dória, que na sua campanha tinha como tema “Acelera, São Paulo”.

Salvem os livros!

Algumas estantes da Biblioteca Pública Estadual estão cobertas com plástico preto. Medida preventiva da direção por causa da chuva. É bom a Secult consertar logo o telhado da BPES para que os livros, patrimônio da humanidade, não pereçam.

Vivam os botos!

Pesquisadores brasileiros descobriram que o boto-rosa emite 262 sons diferentes. Isso é muito importante porque... Por que mesmo, gente?

Parou por quê?

Vereadores de Vila Velha estão reclamando que os semáforos na cidade não estão sincronizados. Se fosse só em Vila Velha...

Por que parou?

O mesmo problema acontece em Vitória, Cariacica, BR 262, Rodovia do Sol...

Coisa feia

A Rodoviária de Vila Velha faz vergonha de tão precária, suja e desconfortável. Uma cidade com cerca de meio milhão de habitantes mereceria um portão de entrada melhor.

171

Segundo a Agência Congresso, os deputados federais do Estado empregam, no total, 171 assessores.

Alô, eleitor!

Você colocaria seus filhos numa creche dirigida por Carlos Bolsonaro?