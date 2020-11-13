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Leonel Ximenes

Candidatos acumulam R$ 631 mil em multas ambientais no ES

São 45 autos de infração aplicados pelo Ibama a 36 candidatos; valores vão de R$ 500 a R$ 250 mil

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

13 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desmatamento e extração ilegal de madeira são os crimes ambientais mais comuns
Desmatamento e extração ilegal de madeira são os crimes ambientais mais comuns Crédito: Divulgação
Neste domingo (15), os eleitores de todo o país encontrarão nas urnas 752 candidatos com um histórico em comum: foram multados pelo Ibama por infrações ambientais na última década.
O levantamento inédito feito pela Agência Pública revela que 152 candidatos a prefeito, 71 a vice e 529 a vereador acumulam 1.017 multas ambientais, causadas por infrações como desmatamento, comércio ilegal de madeira ou por provocarem queimadas em áreas protegidas. Somados, os valores dessas multas ultrapassam R$ 175 milhões. 
No Espírito Santo, são 45 multas acumuladas por 36 candidatos em valores que vão de R$ 500 a R$ 250.700. No total, o Ibama aplicou R$ 631.212 a candidatos no Estado, sendo seis candidatos a prefeito, um vice e 29 candidatos a vereador. Entre os infratores ambientais, há duas mulheres e 34 homens. 
As multas dos candidatos a prefeito somam R$ 25.172. O candidato a vice foi multado em R$ 82.500. Já os pretendentes a vereador somam R$ 523.540 em infrações ambientais. Os partidos que somam candidatos com mais multas ambientais são o Cidadania e o Republicanos, com seis cada um.

OS MUNICÍPIOS 

Os municípios capixabas onde há pelo menos um candidato multado pelo Ibama são, em ordem alfabética: Afonso Cláudio; Apiacá; Aracruz; Baixo Guandu; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Conceição da Barra; Ibitirama; Iconha; Itarana; Iúna; Jaguaré; Jerônimo Monteiro; Linhares; Marataízes; Pancas; Pedro Canário; Pinheiros; Presidente Kennedy; Santa Maria de Jetibá; Serra; São José do Calçado; São Mateus; Vila Pavão; Vila Valério e Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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