Candidatos acumulam R$ 631 mil em multas ambientais no ES

Neste domingo (15), os eleitores de todo o país encontrarão nas urnas 752 candidatos com um histórico em comum: foram multados pelo Ibama por infrações ambientais
na última década.
O levantamento inédito feito pela Agência Pública
revela que 152 candidatos a prefeito, 71 a vice e 529 a vereador acumulam 1.017 multas ambientais, causadas por infrações como desmatamento, comércio ilegal de madeira ou por provocarem queimadas em áreas protegidas. Somados, os valores dessas multas ultrapassam R$ 175 milhões.
No Espírito Santo
, são 45 multas acumuladas por 36 candidatos em valores que vão de R$ 500 a R$ 250.700. No total, o Ibama aplicou R$ 631.212 a candidatos no Estado, sendo seis candidatos a prefeito, um vice e 29 candidatos a vereador. Entre os infratores ambientais, há duas mulheres e 34 homens.
As multas dos candidatos a prefeito somam R$ 25.172. O candidato a vice foi multado em R$ 82.500. Já os pretendentes a vereador somam R$ 523.540 em infrações ambientais. Os partidos que somam candidatos com mais multas ambientais são o Cidadania e o Republicanos, com seis cada um.
Os municípios capixabas onde há pelo menos um candidato multado pelo Ibama são, em ordem alfabética: Afonso Cláudio; Apiacá; Aracruz; Baixo Guandu; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Conceição da Barra; Ibitirama; Iconha; Itarana; Iúna; Jaguaré; Jerônimo Monteiro; Linhares; Marataízes; Pancas; Pedro Canário; Pinheiros; Presidente Kennedy; Santa Maria de Jetibá; Serra; São José do Calçado; São Mateus; Vila Pavão; Vila Valério e Vila Velha.