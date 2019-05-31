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Leonel Ximenes

Cães com fome e maltratados são resgatados em Vila Velha

Públicado em 

31 mai 2019 às 19:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Com fome e desidratados, as quatro cadelas foram levadas para serem tratadas por especialistas. Crédito: Divulgação
Quatro cadelas da raça Dogue de Bordeaux foram resgatadas na tarde desta sexta-feira (31) de uma casa localizada na Rua Armando Rosemberg, no Centro de Vila Velha, em condições deploráveis. Os animais estavam sem água e comida e foram encontrados numa área suja, cheia de entulhos e fezes. O dono do imóvel foi conduzido para a Delegacia do Meio Ambiente, onde vai assinar um termo circunstanciado por crime de maus-tratos contra animais e será liberado por se tratar de um crime de menor poder ofensivo.
A operação foi realizada pela CPI dos Maus-Tratos a Animais, presidida pela deputada Janete de Sá (PMN), pela Delegacia do Meio Ambiente, pelo Conselho Regional de Medicina-Veterinária (CRMV) e duas protetores de animais.
Os quatro cães foram levados por médicos do CRMV para serem avaliados e medicados. Depois de plenamente recuperados, serão encaminhados para adoção.
Segundo a deputada Janete de Sá, que acompanhou a operação, o dono das cadelas alegou que um conhecido deixou os animais com ele provisoriamente para ir buscá-los brevemente, o que acabou não acontecendo.
O proprietário do imóvel, que tem outros 10 cães da raça American Bully, só que todos aparentemente bem cuidados, foi autuado também pelo CRMV, por não ter registro e nem médico-veterinário responsável pelos animais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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