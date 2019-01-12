Atlântica Parque será inaugurado em fevereiro

Será inaugurado no dia 3 de fevereiro, às 9h, o Atlântica Parque, uma grande área de lazer pública no final da Praia de Camburi. O equipamento, construído pela Vale, integra a primeira parte do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) estabelecido entre a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a mineradora, Iema e os Ministérios Público Estadual e Federal, como forma de compensação ambiental.