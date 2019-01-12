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Leonel Ximenes

Atlântica Parque será inaugurado em fevereiro

Grande área de lazer pública no final da Praia de Camburi será entregue no dia 3

Públicado em 

12 jan 2019 às 20:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Atlântica Parque será entregue em fevereiro Crédito: Pedro Permuy
Será inaugurado no dia 3 de fevereiro, às 9h, o Atlântica Parque, uma grande área de lazer pública no final da Praia de Camburi. O equipamento, construído pela Vale, integra a primeira parte do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) estabelecido entre a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a mineradora, Iema e os Ministérios Público Estadual e Federal, como forma de compensação ambiental.
A estrutura
O Atlântica Parque, que custou R$ 17 milhões, tem duas pistas de skate padrão internacional, um grande pracão (praça para cães), várias áreas de lazer e um novo campo Zé da Bola. As duas etapas do TCA que faltam são a construção do Parque Costeiro e a despoluição do Córrego Camburi.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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