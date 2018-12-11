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Leonel Ximenes

Assembleia aprova repasse de recurso público permanente à Unale

Apenas dois deputados votaram contra o projeto: Sérgio Majeski (PSB), que ontem questionou a utilidade da Unale, e Enivaldo dos Anjos (PSD), que é membro da mesa diretora

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 19:03

Públicado em 

11 dez 2018 às 19:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Majeski (PSB) votou contra o projeto da mesa diretora e colocou em dúvida a utilidade da Unale. Crédito: Ales/Divulgação
Na tarde desta terça-feira (11), a Assembleia Legislativa aprovou, por votação simbólica, a inclusão no regimento interno da Casa do repasse anual à Unale, a União dos Legislativos Estaduais, entidade privada de representação dos parlamentares. Neste ano, a Casa já repassou R$ 135 mil à Unale.
Com o projeto apresentado pela Mesa Diretora e aprovado hoje, não será mais necessário, ao final de cada legislatura, votar um projeto de resolução específico para o repasse do recurso do orçamento anual do Assembleia à entidade.
Apenas dois deputados votaram contra o projeto: Sérgio Majeski (PSB), que ontem questionou a utilidade da Unale,  e Enivaldo dos Anjos (PSD), que é membro da mesa diretora. "Votei contra [a inclusão do repasse no regimento interno], com a minha consciência", disse Enivaldo.
Majeski, que na sessão de ontem chegou a colocar em dúvida a utilidade da Unale, afirmou que o repasse é injusto:  "Não é justo utilizar recursos públicos para uma uma instituição privada. Cada deputado pode se filiar individualmente, fazendo a contribuição do seu próprio bolso. No projeto não há justificativa que me convença a ser favorável".
 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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