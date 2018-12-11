Assembleia aprova repasse de recurso público permanente à Unale

Sérgio Majeski (PSB) votou contra o projeto da mesa diretora e colocou em dúvida a utilidade da Unale. Crédito: Ales/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (11), a Assembleia Legislativa aprovou, por votação simbólica, a inclusão no regimento interno da Casa do repasse anual à Unale, a União dos Legislativos Estaduais, entidade privada de representação dos parlamentares. Neste ano, a Casa já repassou R$ 135 mil à Unale.

Com o projeto apresentado pela Mesa Diretora e aprovado hoje, não será mais necessário, ao final de cada legislatura, votar um projeto de resolução específico para o repasse do recurso do orçamento anual do Assembleia à entidade.

Apenas dois deputados votaram contra o projeto: Sérgio Majeski (PSB), que ontem questionou a utilidade da Unale, e Enivaldo dos Anjos (PSD), que é membro da mesa diretora. "Votei contra [a inclusão do repasse no regimento interno], com a minha consciência", disse Enivaldo.

Majeski, que na sessão de ontem chegou a colocar em dúvida a utilidade da Unale, afirmou que o repasse é injusto: "Não é justo utilizar recursos públicos para uma uma instituição privada. Cada deputado pode se filiar individualmente, fazendo a contribuição do seu próprio bolso. No projeto não há justificativa que me convença a ser favorável".



