As urnas no ES foram cruéis com... Veja alguns exemplos

Tem candidato que não se entendeu com a urna no ES Crédito: Amarildo

Nem só de alegria vive o processo eleitoral; aliás, a tristeza predomina, pelo menos entre os candidatos. Afinal, os eleitos são poucos, e os derrotados, muitos. A coluna lista a seguir alguns insucessos nas eleições 2020, mas nada que não possa ser superado nas próximas eleições. Basta que as lições da derrota sejam entendidas para que a vitória seja alcançada. Vamos lá, gente, ânimo!

32 ANOS DEPOIS...

Ex-prefeito de Vila Velha no mandato tampão de 1988, o petista Magno Pires não foi feliz na sua candidatura a vereador. Ele obteve apenas 167 votos e nem na suplência ficou.

NÃO PRENDEU O ELEITOR

Ex-chefe da Polícia Civil, a delegada Gracimeri Gaviorno foi muito mal na sua estreia nas urnas. Candidata a prefeita da Serra pelo PSC, ela ficou na sexta posição com apenas 4.343 votos (2,04%).

NÃO CHAMARAM A POLÍCIA

Não foi só Gracimeri que foi mal-sucedida entre os policiais. Em Guarapari, o Coronel Ferrari, candidato a prefeito pelo PSD, conseguiu apenas o 7º lugar com 833 votos (1,33%). E em Vila Velha, o Delegado Adroaldo Lopes, candidato a vereador, colheu 744 votos. Ficou na suplência do PTC.

SOBRAM APLAUSOS, FALTAM VOTOS

O músico, produtor musical, jornalista, diretor, roteirista, escritor e documentarista João Moraes, que tinha um dos discursos mais articulados da campanha, não foi feliz nas urnas. Concorrendo a vereador pelo PCdoB em Vitória, conseguiu apenas 27 votos. Não dá pra eleger um síndico em muitos condomínios.

BOM DE LIVE, RUIM DE VOTO

Outro integrante do mundo cultural que brigou com as urnas foi Alvarito Mendes Filho. Apesar de ele fazer uma live dia sim, outro também, não passou de 488 sufrágios para o Legislativo de Vila Velha.

QUE COISA FEIA, TODO FEIO!

Apoiado pela deputada estadual Janete de Sá, que fez até um vídeo para ele, Todo Feio (PMN), de Conceição da Barra, só conseguiu 127 votos para a Câmara de Vereadores.

AVANTE PARA CASA

Drª Janeth (Avante) e Danielle Cruz (Avante) conquistaram, cada uma, somente um voto em Vila Velha.

NÃO FEZ MILAGRE

Candidata a vereadora em Aracruz, Iracema Milagres colheu 32 votinhos. É ver o site do TSE pra crer.

MUITO CACIQUE, POUCO ÍNDIO

Ainda em Aracruz, os três índios reunidos informalmente na candidatura de Filhos da Terra Tupinikim estão de volta à aldeia com 81 votos.

MALTRATARAM O BODINHO

E Bodinho, candidato a prefeito de Jerônimo Monteiro pelo Republicanos, amealhou 2.495 votos (34,54%) do eleitorado e ficou em segundo.

VITÓRIA ANIMAL

Em compensação, Lacraia ganhou uma vaga na Câmara de Venda Nova e Coelho se deu bem para o Legislativo de Colatina.

ELE CANSOU

Luizinho dos KM não conseguiu andar muito em São Mateus: teve 491 votos para a Câmara de Vereadores e ficou na suplência do Solidariedade.

ALÔ! TEM VOTO AÍ?

Em Água Doce do Norte, João do Telefone não conseguiu fazer uma ligação com o eleitor. Resultado: 70 votos e a suplência de vereador pelo PSB.

UTI ELEITORAL

Três médicos - Dr. Hélcio, Doutor Heraldo Lemos e Dr. Motta - foram mal na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Eles ficaram, respectivamente, em 5º, 7º e 8º lugares.

SEM HARMONIA COM AS URNAS

Presidente da escola de samba, Robertinho da MUG atravessou e saiu do ritmo na eleição. Recebeu 566 votos e ficou na suplência da DC para a Câmara de Vereadores de Vila Velha. Fazendo as contas: não foi votado nem por metade dos componentes da MUG.

O PESO DA ELEIÇÃO

Gordinho da Areia não teve fôlego suficiente para se eleger vereador em Cariacica pelo Cidadania: 898 votos.

FOGO BAIXO

Candidata do PT a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, Joana Darck conseguiu salvar apenas 2.106 votos (2,16%) da fogueira eleitoral. Chegou em sétimo lugar.

TANQUE VAZIO

Faltou combustível para Gasolina se eleger vereador pelo PTB de Castelo: 547 votos (primeiro suplente).

NÃO CONDUZIU O ELEITOR

E Paulinho da Autoescola (PP) não sabia se ia para a direita ou para a esquerda e acabou perdendo a eleição para prefeito de Brejetuba. Chegou em segundo lugar com 3.333 votos (44,9%).

ESCORREGADA NAS URNAS

Em Rio Novo do Sul, Enildo Bananeiro escorregou e não conquistou a prefeitura. Obteve 2.709 votos (39,98%) pelo Pros e ficou em segundo.

DIETA DE VOTOS

Nas montanhas de Domingos Martins, o tucano Edu do Restaurante não teve apetite suficiente para papar mais votos. Resultado: teve que se contentar com 3.038 (15,23%) sufrágios e a segunda posição na disputa para a prefeitura.

PULOU, MAS NÃO ALCANÇOU

Dedé do Pula Pula deu um salto eleitoral muito baixo e acabou não se elegendo vereador pelo MDB de Boa Esperança. Só deu para alcançar 75 votos. A meta era alta demais.

SE QUISER, TEM ALFACE