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Leonel Ximenes

Arcelor é investigada pelo Ministério Público por fraude tributária

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 23:05

Públicado em 

12 abr 2019 às 23:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A ArcelorMittal é acusada de ter se creditado de ICMS, indevidamente, no período de janeiro de 2011 a setembro de 2014. Crédito: Divulgação
O Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, instaurou, na última quarta-feira, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) contra a ArcelorMittal Brasil por suposta fraude tributária. A empresa foi autuada pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) por ter se creditado de ICMS, indevidamente, no período de janeiro de 2011 a setembro de 2014.
Os indícios
Segundo o Gaeco, há indícios de fraude à fiscalização tributária por parte da empresa com o objetivo de reduzir o imposto devido ao Estado. O MPES sustenta na ação que a ArcelorMittal se apropriou integralmente do imposto destacado a maior pelas empresas atacadistas que forneceram mercadorias à siderúrgica entre 2011 e 2014.
A nota
Em nota enviada à coluna, a ArcelorMittal Brasil informa que “ainda não foi intimada acerca de qualquer Procedimento Investigatório Criminal (PIC) envolvendo o caso, mas que, se confirmada a instauração do PIC, prestará todos os esclarecimentos necessários para demonstrar a lisura de sua atuação perante o Estado”.
O que eles dizem
O Ministério Público informa que a Sefaz tem de comunicar ao MPES os sinais de irregularidades fiscais e movimentações atípicas. A Sefaz, por sua vez, alega que não fornece informações de ações de fiscalização de contribuintes do Estado devido o sigilo fiscal, garantido por lei.
Cristo chora
O padre Ânderson Gomes, pároco da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, virou garoto-propaganda de uma marca (laica) de biscoito.
Bravo, Bocelli!
Amigo de longa data de Andrea Bocelli, um empresário capixaba que tem negócios no ES e na Itália está tentando trazer para Vitória um show do famoso tenor, que é cego.
Bravo, Bocelli! 2
As conversas ainda estão na fase inicial, mas já se sabe que o cantor italiano exige em contrato uma orquestra e um coral local de 80 vozes.
Bravo, Bocelli! 3
O eventual show em Vitória estaria inserido numa turnê do tenor por outras cidades brasileiras. Bocelli viaja em jato próprio e nada de dólar – ele recebe cachês em euros.
O reencontro
Durante visita de inspeção à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o deputado Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, acabou se encontrando com Odecir Martins da Silva, o Lombrigão.
Bom comportamento
Preso pela equipe de Bahiense e condenado pela execução do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003, Lombrigão disse que está em um novo caminho de sua vida e até prestou o Enem para poder fazer faculdade. Ele também é o responsável pela limpeza do alojamento onde cumpre a pena, que é um dos mais limpos da PSVV.
Muito lotada
A penitenciária, por sinal, é mais uma que apresenta superlotação no Espírito Santo. Com capacidade para 608 internos, abriga 1.449 e outros 20 são monitorados via tornozeleira eletrônica. A superlotação é de 138%.
Superlotado
Em março, todo o sistema prisional capixaba contava com 23.392 internos, sendo que só tem capacidade para 13.863 internos.
Alguém sabe?
Do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho em conversa com o jornalista Pedro Bial: “Gosto de Bolsonaro por ser uma pessoa simples, mas eu não sei quais são as ideias de dele”.
Interesse público
O prefeito Luciano Rezende sancionou pela primeira vez uma lei do vereador Roberto Martins, que é da oposição. A lei obriga que os estabelecimentos comerciais tenham fraldários em ambientes unissex em Vitória.
Constatação
O vazio está ocupando um espaço imenso.
Guaraparis?
Amanhã a Assembleia vai promover uma palestra, com Valter de Prá, cujo tema é “Deus deu pra Guarapari o que não deu para o resto do mundo. Guarapari é um pedaço do céu que Deus deixou pra nós”.
Deus não tem culpa
Não obstante a megalomania, é necessário ponderar: Deus só é responsável pela natureza de Guarapari, certo? Fora isso, ele não tem culpa. Combinado?
Valei-me, S. Francisco!
No intervalo de apenas dois dias, semana passada, Barra de São Francisco teve dois homicídios, roubo de caixas d’água e apreensão de drogas, pássaros silvestres e cigarros contrabandeados.
Alô, eleitor!
Tem sinal de luz no buraco negro do Brasil?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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