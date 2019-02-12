Agerh voltará a fiscalizar barragens no Estado

Barragem em Marilândia, no Noroeste do Estado, uma das que serão fiscalizadas pela Agerh. Crédito: Gazeta Online

O governo vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que atribui à Agência Estadual de Recursos Hídricos a tarefa de fiscalizar as barragens no Estado. Criada em 2013, a Agerh tinha essa prerrogativa, mas, no governo passado, essa função ficou dividida entre o Idaf e o Iema.

Quatro fiscais

O Estado não tem barragens de rejeitos de minério. As que existem são de águas utilizadas para abastecimento, agricultura e indústria. A Agerh tem apenas quatro engenheiros para fiscalizar barragens. Com a nova lei, órgão terá poder de polícia e poderá multar e até interditar essas estruturas.

Samba no sábado

A pedido da Boa Vista, os ensaios técnicos de São Torquato, Piedade e MUG passaram de sexta para sábado próximo. A mudança é para não esvaziar o público (já pequeno) nos ensaios nas quadras às sextas-feiras.

Vergonha

Recém-instaladas em Vitória, as bicicletas amarelas já estão sendo alvo de depredação.

Onde está o soneca?

Nota publicada na edição de ontem despertou curiosidade sobre quem é o soneca do almoço e até especulações nos mais diferentes órgãos da administração pública do Estado. Pelo visto, não é só um soneca: são vários. Fiquem de olho.

Voz indignada

Na semana retrasada, o jornalista Ricardo Boechat criticava em seu programa de rádio, com muita indignação, a chuva de pó preto que cai diariamente sobre a Grande Vitória.

A perda

Ele dizia aos ouvintes que conhecia bem a poluição ambiental daqui por ser casado com a jornalista Veruska Seibel, que é capixaba. Boechat, infelizmente, se foi e o pó preto continua. Também infelizmente.

SOS Santa Teresa

Santa Teresa está sendo descaracterizada como a cidade reconhecida como o primeiro polo da colonização italiana do país.

SOS Santa Teresa 2

Prédios modernosos estão sendo construídos na cidade e casas históricas estão sendo ameaçadas de serem derrubadas pelos seus proprietários.

Fora da pista

Antônio Marcus Machado comunicou aos amigos que será exonerado pelo prefeito Max Filho. O economista, que comandava a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, há alguns dias foi remanejado para a de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mas não deu certo.

Parque da maconha

Leitor foi no domingo à tarde no recém-inaugurado Parque Atlântico, no final de Camburi. Segundo ele, é o mais novo point da maconha em Vitória.

Prefeito na Europa

O prefeito Sérgio Meneguelli, de Colatina, está com a agenda internacional intensa. Em abril, participará de um evento empresarial em Portugal. Depois, em data a ser marcada, vai dar uma palestra na Suíça. Os dois eventos a convite, sem ônus para a cidade.

Modelo cearense

O Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, vai conhecer hoje e manhã o modelo de educação adotado no Ceará, considerado referência em todo o país. Ele avaliar o que é possível ser aplicado no ES.

Ponte desgastada

O DNIT-ES considera que a estrutura da Segunda Ponte está preservada e não corre risco de colapso. Mesmo assim, o órgão promete fazer, neste ano, os reparos nas vigas que estão desgastadas.

As bizarrices

Esta legislatura está começando quente. Os deputados Vandinho Leite (PSDB) e Sérgio Majeski (PSB) bateram boca ontem no plenário sobre quem entende mais de educação. O socialista chegou a definir o tucano como deputado “bizarro”.

A disputa

Por trás das rusgas, o comando da Comissão de Educação: Vandinho foi eleito para a presidência, enquanto Majeski teve que se contentar em ser apenas membro do colegiado.

De olho

O deputado Hércules Silveira (PMDB) pediu ao Ministério Público e ao Corpo de Bombeiros que façam vistorias urgentes nos locais em que atletas menores de idade frequentem ou residam nos clubes do Estado.

Alô, 2019!