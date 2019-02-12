Agerh voltará a fiscalizar barragens no Estado

Barragem em Marilândia, no Noroeste do Estado, uma das que serão fiscalizadas pela Agerh.Crédito: Gazeta Online
O governo vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que atribui à Agência Estadual de Recursos Hídricos a tarefa de fiscalizar as barragens no Estado. Criada em 2013, a Agerh tinha essa prerrogativa, mas, no governo passado, essa função ficou dividida entre o Idaf e o Iema.
Quatro fiscais
O Estado não tem barragens de rejeitos de minério. As que existem são de águas utilizadas para abastecimento, agricultura e indústria. A Agerh tem apenas quatro engenheiros para fiscalizar barragens. Com a nova lei, órgão terá poder de polícia e poderá multar e até interditar essas estruturas.
Samba no sábado
A pedido da Boa Vista, os ensaios técnicos de São Torquato, Piedade e MUG passaram de sexta para sábado próximo. A mudança é para não esvaziar o público (já pequeno) nos ensaios nas quadras às sextas-feiras.
Vergonha
Recém-instaladas em Vitória, as bicicletas amarelas já estão sendo alvo de depredação.
Onde está o soneca?
Nota publicada na edição de ontem despertou curiosidade sobre quem é o soneca do almoço e até especulações nos mais diferentes órgãos da administração pública do Estado. Pelo visto, não é só um soneca: são vários. Fiquem de olho.
Voz indignada
Na semana retrasada, o jornalista Ricardo Boechat criticava em seu programa de rádio, com muita indignação, a chuva de pó preto que cai diariamente sobre a Grande Vitória.
A perda
Ele dizia aos ouvintes que conhecia bem a poluição ambiental daqui por ser casado com a jornalista Veruska Seibel, que é capixaba. Boechat, infelizmente, se foi e o pó preto continua. Também infelizmente.
SOS Santa Teresa
Santa Teresa está sendo descaracterizada como a cidade reconhecida como o primeiro polo da colonização italiana do país.
SOS Santa Teresa 2
Prédios modernosos estão sendo construídos na cidade e casas históricas estão sendo ameaçadas de serem derrubadas pelos seus proprietários.
Fora da pista
Antônio Marcus Machado comunicou aos amigos que será exonerado pelo prefeito Max Filho. O economista, que comandava a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, há alguns dias foi remanejado para a de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mas não deu certo.
Parque da maconha
Leitor foi no domingo à tarde no recém-inaugurado Parque Atlântico, no final de Camburi. Segundo ele, é o mais novo point da maconha em Vitória.
Prefeito na Europa
O prefeito Sérgio Meneguelli, de Colatina, está com a agenda internacional intensa. Em abril, participará de um evento empresarial em Portugal. Depois, em data a ser marcada, vai dar uma palestra na Suíça. Os dois eventos a convite, sem ônus para a cidade.
Modelo cearense
O Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, vai conhecer hoje e manhã o modelo de educação adotado no Ceará, considerado referência em todo o país. Ele avaliar o que é possível ser aplicado no ES.
Ponte desgastada
O DNIT-ES considera que a estrutura da Segunda Ponte está preservada e não corre risco de colapso. Mesmo assim, o órgão promete fazer, neste ano, os reparos nas vigas que estão desgastadas.
As bizarrices
Esta legislatura está começando quente. Os deputados Vandinho Leite (PSDB) e Sérgio Majeski (PSB) bateram boca ontem no plenário sobre quem entende mais de educação. O socialista chegou a definir o tucano como deputado “bizarro”.
A disputa
Por trás das rusgas, o comando da Comissão de Educação: Vandinho foi eleito para a presidência, enquanto Majeski teve que se contentar em ser apenas membro do colegiado.
De olho
O deputado Hércules Silveira (PMDB) pediu ao Ministério Público e ao Corpo de Bombeiros que façam vistorias urgentes nos locais em que atletas menores de idade frequentem ou residam nos clubes do Estado.
Alô, 2019!
Não tá na hora de parar?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.