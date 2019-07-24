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Leonel Ximenes

Advogados pedem investigação de criação de cargos para o MP

Públicado em 

24 jul 2019 às 19:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Trecho da petição apresentada pelo Sindicato dos Advogados à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público Crédito: Divulgação
O Sindicato dos Advogados ingressou, na tarde desta quarta-feira, com pedidos de investigação na Assembleia Legislativa e no Ministério Público para esclarecer denúncia de que teria havido um grande acordo para aprovação de projeto criando 307 cargos para a instituição.
Troca de favores
O presidente da entidade, Télvio Valim, se baseou nas declarações do deputado Sérgio Majeski à TV Gazeta, que sugeriu que a votação favorável no Legislativo seria resultado de uma troca de favores entre parlamentares e membros do MP.
Cortando na carne
Agora, com a petição, o sindicato espera que a Corregedoria da Assembleia e o próprio MP investiguem o caso e tomem as providências necessárias. O projeto ainda está sob análise do governo, que poderá sancionar ou vetar a criação dos cargos.
 > Deputados aprovam criação de 307 cargos de assessores no Ministério Público
> Governo ainda não decidiu se vai vetar projeto
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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