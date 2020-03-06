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Leonel Ximenes

Advogado Thiago Fabres, que morreu aos 42 anos, vai ser homenageado em Vitória

Vereador Roberto Martins propôs que comenda na área dos direitos humanos tenha o nome do criminalista

Públicado em 

06 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Thiago Fabres era um dos advogados trabalhistas mais renomados no Estado Crédito: Divulgação
Morto de forma repentina aos 42 anos de idade, o professor e advogado criminalista Thiago Fabres de Carvalho deve dar seu nome à comenda na Câmara de Vitória que será concedida a personalidades que tenham se destacado no campo do Direito, em defesa da justiça social e dos direitos humanos.
A proposta é do vereador Roberto Martins, que em sua justificativa para homenagear o jurista,  lembra que Thiago Fabres, além de ser um advogado atuante na área criminal, foi sobretudo um incansável militante dos direitos humanos. “O Fabres sempre se destacou pela defesa de um modelo de procedimento penal que respeitasse os direitos e garantias fundamentais que constam na nossa Constituição”, elogiou o vereador que é pré-candidato a prefeito da Capital e está de saída do PTB para a Rede.
O vereador destaca ainda que Fabres é autor de diversas obras e que procurava denunciar arbitrariedades do sistema criminal brasileiro contra as classes desfavorecidas, “demonstrando que o sistema penal é, essencialmente, um mecanismo de manutenção da ordem racista e classista vigente”.
“Fabres ainda foi um exemplo de retidão na conduta ética e dedicação ao desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. Sua partida precoce deixa uma irreparável lacuna na luta pelos direitos humanos e na defesa por uma sociedade mais democrática não só no Espírito Santo, mas em todo Brasil”, ressalta Martins.
A expectativa do parlamentar é a de que a proposta seja apreciada nos próximos dias nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Vitória e aprovada em plenário por todos os parlamentares. “Tenho certeza de que meus colegas farão questão de colaborar nesta justa homenagem a esse brilhante advogado que nos deixou tão cedo e que tanto falta fará aos capixabas. Acredito que o projeto será aprovado por unanimidade.”
Thiago Fabres morreu na Quarta-Feira de Cinzas, no Hospital Praia Costa, em Vila Velha. Ele estava em casa e sentiu fortes dores no peito antes de ser encaminhado ao atendimento médico. Ao chegar no estacionamento do hospital, passou mal e desmaiou no carro. Foi socorrido no local, mas foi em vão. Ele sofreu um enfarte fulminante.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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