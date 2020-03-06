Advogado Thiago Fabres, que morreu aos 42 anos, vai ser homenageado em Vitória

Thiago Fabres era um dos advogados trabalhistas mais renomados no Estado Crédito: Divulgação

Morto de forma repentina aos 42 anos de idade, o professor e advogado criminalista Thiago Fabres de Carvalho deve dar seu nome à comenda na Câmara de Vitória que será concedida a personalidades que tenham se destacado no campo do Direito, em defesa da justiça social e dos direitos humanos.

A proposta é do vereador Roberto Martins, que em sua justificativa para homenagear o jurista, lembra que Thiago Fabres, além de ser um advogado atuante na área criminal, foi sobretudo um incansável militante dos direitos humanos. “O Fabres sempre se destacou pela defesa de um modelo de procedimento penal que respeitasse os direitos e garantias fundamentais que constam na nossa Constituição”, elogiou o vereador que é pré-candidato a prefeito da Capital e está de saída do PTB para a Rede.

O vereador destaca ainda que Fabres é autor de diversas obras e que procurava denunciar arbitrariedades do sistema criminal brasileiro contra as classes desfavorecidas, “demonstrando que o sistema penal é, essencialmente, um mecanismo de manutenção da ordem racista e classista vigente”.

“Fabres ainda foi um exemplo de retidão na conduta ética e dedicação ao desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. Sua partida precoce deixa uma irreparável lacuna na luta pelos direitos humanos e na defesa por uma sociedade mais democrática não só no Espírito Santo, mas em todo Brasil”, ressalta Martins.

A expectativa do parlamentar é a de que a proposta seja apreciada nos próximos dias nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Vitória e aprovada em plenário por todos os parlamentares. “Tenho certeza de que meus colegas farão questão de colaborar nesta justa homenagem a esse brilhante advogado que nos deixou tão cedo e que tanto falta fará aos capixabas. Acredito que o projeto será aprovado por unanimidade.”