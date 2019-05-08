Ação do MPF contra a Eco101 está parada na Justiça há quase 2 anos

Mesmo com atraso na duplicação da BR 101 no Espírito Santo, está previsto aumento de pedágio neste mês. Crédito: Divulgação

A OAB-ES quer que a Justiça Federal não autorize o aumento do valor do pedágio da BR 101, alegando descumprimento do contrato por parte da Eco101. A causa pode ser nobre, mas nem sempre é bem-sucedida. Uma ação semelhante do Ministério Público Federal no ES, contra a concessionária e a ANTT, vai fazer dois anos que dorme nas gavetas da Justiça.

A indenização

Em agosto de 2017, o MPF-ES entrou com uma ação pedindo que a Eco101 indenizasse os usuários da rodovia por dano moral coletivo. Na época, o MPF-ES sustentou que a concessionária não executou obras obrigatórias e essenciais para a segurança e fluidez do tráfego na BR 101.

O valor

O Ministério Público Federal sugeriu que a Justiça arbitrasse R$ 10 milhões pela quebra de contrato da concessionária e que esse valor fosse convertido integralmente em desconto na tarifa de pedágio. A ação, entretanto, não deu resultado até hoje.

Bandidos exigentes

Na operação policial no Bairro da Penha, em Vitória, a polícia apreendeu 20 smartphones e três tablets. Todos do mesmo fabricante dos EUA, o mais caro do mercado.

Fisgado

Um dos traficantes presos na ação atende pelo apelido de “Peixinho”.

Que calor!

De um leitor da coluna: “Já vi garantia estendida, mas verão estendido é a primeira vez”.

Não vale o escrito

Publicação no Diário Oficial de ontem trocou as bolas. Paulo Roberto Ferreira, um dos principais aliados do ex-governador PH, foi “reconduzido” ao cargo num edital de licitação da Secretaria Estadual de Agricultura.

Não vale o escrito 2

O atual titular da Seag, na verdade, é Paulo Roberto Foletto, unha e carne do governador Casagrande.

“Requiescat in pace”

Dom Dario Campos presidiu ontem a missa diária da 57ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida (SP). A celebração foi em memória aos bispos recém-falecidos; entre eles, d. Silvestre.

O livro do ES

O escritor e jornalista Antônio de Pádua Gurgel lança no dia 20, às 19h, na Findes, o livro “Espírito Santo”. No evento, o professor Estilaque Ferreira vai dar uma palestra sobre a história do ES e a identidade capixaba.

Calma, Esmeraldo

O deputado José Esmeraldo (MDB) tem andado muito nervoso (muito mesmo) na tribuna da Assembleia. Dizem que ele sofre de “chicodonatite” aguda. Parece que é incurável.

Presídio em debate

Moradores da Glória e adjacências se mobilizaram para participar hoje, às 15h30, da audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia sobre o projeto de reativação do antigo IRS. Os moradores são contra.

“Pequeno” atraso

Dez dias depois da passagem da Romaria dos Homens, resolveram pintar de cal as muretas de proteção da Segunda Ponte.

O pau

Ontem, durante a sessão da Câmara de Vitória, o vereador Vinícius Simões (PPS) alardeou na tribuna que estava se sentindo ameaçado por um homem com um “pedaço de pau”.

A bengala

O cidadão, que assistia à sessão, rebateu na hora, em alto e bom som: “É apenas minha bengala. Sou deficiente!”. A gargalhada foi geral.

O processo do ministro

O ministro da “Educação”, o olaviano Abraham Weintraub, confundiu o nome do escritor Kafka com kafta, o delicioso espetinho de carne moída.

Cidadania respeitada

A respeito da nota “Sem cidadania”, publicada ontem, o secretário de Direitos Humanos de Vitória, Bruno Toledo, diz que vai conversar com o Judiciário para evitar que agentes, com armas ostensivas, conduzam presos pelos corredores da Casa do Cidadão, em Maruípe.

Atrasou, pagou

Os vereadores Denninho Silva (PPS) e Wanderson Marinho (PSC) terão desconto nos seus salários de maio. Os dois serão punidos, como prevê o novo projeto de resolução em vigor na Câmara de Vitória, por terem chegado atrasados à sessão de ontem.

Olho nele, eleitor!

O Tribunal de Contas resolveu não atender à consulta do vereador Welington Silva (PRTB), sobre “atualização do subsídio dos vereadores” de Cariacica. Em outras palavras, o nobre edil está de olho no aumento dos seus próprios salários.

Alô, generais!