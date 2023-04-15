A explicação do governo para criar uma Semana da Pátria no ES

Desfile do 7 de Setembro na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Diego Alves/PMV

governo do Estado instituiu, por decreto publicado no Diário Oficial, a Semana da Pátria no Espírito Santo, a ser comemorada de 1º a 7 de setembro de cada ano. O mesmo documento, assinado pelo governador Casagrande (PSB), determina que a Casa Militar planeje, coordene e execute as ações necessárias à realização das solenidades comemorativas cívico-militares.

A EXPLICAÇÃO OFICIAL

A coluna perguntou à assessoria do governador por que instituir a Semana da Pátria no ES, se ela já existe em âmbito nacional. Segundo o Palácio Anchieta, o decreto era publicado anualmente para que a Casa Militar pudesse organizar todos os eventos da Semana da Pátria. Agora, através desta publicação, não será mais necessário uma anual, argumenta.

O EXEMPLO

“Este decreto é fundamental para a aquisição de serviços como arquibancada e lanche para as crianças que participam do 7 de Setembro e nas exposições nos shoppings”, exemplifica o governo do ES.

DESDE O ANO PASSADO ESTÁ ASSIM

A cratera na rodovia Fundão-Santa Teresa apareceu após as chuvas de dezembro do ano passado Crédito: Foto do leitor

Leitor da coluna reclama das condições de um trecho da rodovia Fundão-Santa Teresa, nas proximidades do km 95. No local, há uma cratera enorme que perdura desde as chuvas de dezembro passado. “A passagem dos veículos se dá em meia pista e a sinalização é precária. A estrada tem tráfego intenso e pesado; por lá passam inúmeros caminhões de produtores de hortifrutigranjeiros que abastecem a Ceasa”, alerta o leitor.

DOE SANGUE, DOE VIDA

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está com baixo estoque de sangue e, diante da alta de casos de dengue no Estado, a instituição faz um apelo para que a população compareça em uma das unidades e doe sangue.

DOE SANGUE, DOE VIDA

Pessoas entre 16 e 69 anos podem se candidatar como doadores voluntários. Para os mais velhos, há uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal. Mais informações pelo site https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros

MY BROTHER

O comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, agora tem a companhia do irmão no Alto-Comando da corporação. O coronel Emerson Caus é o comandante de Polícia Ostensiva Especializado.

O GABINETE DE PH

Há muito tempo não se via tanto hartunguista junto como durante o lançamento de um livro do professor da Ufes José Antônio Martinuzzo, nesta quinta-feira (13) à noite, em Vitória. O próprio PH estava presente, sendo muito cortejado pelos seus aliados fiéis. Parecia reunião de governo de quarto mandato.

O DESEMPREGO DIMINUI

O presidente Marcelo Santos (Podemos) criou 14 subdiretorias para todas as já numerosas 14 diretorias da Assembleia Legislativa. Criou também a subsecretaria-geral da Mesa e a subsecretaria de Gestão de Pessoas. As nomeações já começaram a serem publicadas no Diário Oficial do Legislativo.

CONSTATAÇÃO

Campeão de votos, o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) está meio caladão, meio sumido. Será que o sistema de ar-condicionado da Assembleia está fazendo mal ao parlamentar da tórrida Colatina?

2026 CHEGOU!

Durante a inauguração do terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares (o aeroporto mais inaugurado do mundo), o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), referiu-se ao governador Casagrande, do seu partido, como "senador".

E NÃO ESQUEÇAMOS:

Linhares tem aeroporto, mas não tem rodoviária.

RESPEITO NÃO É OPÇÃO

A primeira edição do Fórum de Debates sobre Enfrentamento da Violência Política de Gênero no Espírito Santo será realizada no próximo dia 28, no plenário do TRE-ES. O encontro é a primeira ação após a assinatura do protocolo de intenções para promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres, ocorrido em março.

FEMUSQUIM DÁ SAMBA

O Femusquim, o Festival de Música de Botequim, está de volta ao Morro dos Alagoanos, em Vitória, nos dias 21 e 22 de abril. No sábado (22), uma das atrações é o cantor Nelson Rufino, que já compôs pelo menos 10 músicas com Zeca Pagodinho.

SOS GUAÇUÍ

Moradores que participaram da audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, em Guaçuí, na noite desta quinta-feira (13), pediram ajuda ao deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente do colegiado e responsável pelo evento na cidade, para conseguir reforço no efetivo das polícias e o aumento da Patrulha Rural da PM na região do Caparaó.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Outro pedido foi o de os policiais aposentados, sejam eles militares e civis, darem suporte à segurança nas escolas. De acordo com Bahiense, um relatório será feito para ser enviado às autoridades dos mais diferentes Poderes.

SOS CAPARAÓ

São registradas, diariamente, na Delegacia Regional de Alegre, segundo representantes da Polícia Civil, casos de violência contra mulheres e crianças. São casos definidos como “epidemia” na região de Alegre, Guaçuí e municípios adjacentes.

PINGA NI MIM

Litro de pinga, em um estabelecimento em Rio Novo do Sul, às margens da BR-101, sai a R$ 10. Não perguntem sobre a qualidade do produto.

ARTICULAÇÃO NA SERRA

Um grupo formado por empresários, gestores, educadores e formadores de opinião tem se articulado para debater o futuro da Serra. Dessa turma podem sair candidatos a prefeito e vereadores do município em 2024.

DEPUTADA PETISTA DENUNCIA GOLPE

A publicação da deputada Iriny Lopes denunciando a ação de golpistas Crédito: Redes sociais

A deputada Iriny Lopes (PT) está denunciando uma tentativa de golpe. Segundo a parlamentar, golpistas têm ligado do celular (27) 99964-7902 se passando por assessor dela, convidando para um evento do mandato. “É golpe! Não repassem dados para golpistas”, alerta Iriny. Quem sofreu tentativa de golpe semelhante foi o também deputado e colega de Iriny na Assembleia, o petista João Coser.

NOVA SEDE

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do ES (Aries) vai inaugurar, no dia 19 de abril, sua sede em Vitória, na Av. Adalberto Simão Nader, 1.501, no Bairro República. A agência, cuja sede era em Colatina, atende mais de 1 milhão de consumidores.

ÔNIBUS GRATUITO NA FESTA DA PENHA

Ônibus do GVBus do Mão na Roda que terá serviço gratuito na Festa da Penha Crédito: Antônio Cosme

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) irá disponibilizar, de forma gratuita, um ônibus do Serviço Especial Mão na Roda para embarque e desembarque de cadeirantes que forem participar da Festa da Penha. O veículo ficará estacionado na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, de sábado (15) a segunda-feira (17), com saídas das 6h às 16h para o Parque da Prainha, onde ocorre a programação.

TRABALHO ANÁLOGO AO ÓCIO

Em duas semanas, Bolsonaro foi trabalhar uma vez na sede do PL, partido que lhe paga uma pequena fortuna. Nesse ritmo, o ex-presidente vai ficar muito cansado.

ALÔ, DOUTOR DELEGADO!