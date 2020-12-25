50 pedidos que a coluna faz a Jesus, o aniversariante do dia

Faltam poucos dias para o fim do ano, um dos períodos mais difíceis e desafiadores para a humanidade. Sobreviver, ter saúde e sanidade mental são motivos para agradecer. E os agradecimentos da coluna vão para Jesus, cujo aniversário a cristandade comemora hoje. Agradecemos e rogamos também para que o seu poder infinito cumule de bênçãos seus filhos e o planeta. E se Ele nos permitir, publicamos agora uma relação de pedidos que não têm natureza material, mas que são atitudes e ações para que a gente possa dizer: um mundo melhor é possível.