50 pedidos que a coluna faz a Jesus, o aniversariante do dia

- Amar ao próximo como a Ti mesmo;
- Que os famintos, inclusive de justiça, sejam saciados;
- Que as florestas sejam preservadas e recuperadas;
- Que a vacina chegue rápido e para todos;
- Que a violência diminua ou, se nos permite sonhar mais, que acabe;
- Que o lar seja lugar de amor, compreensão e acolhimento;
- Que crianças e idosos sejam amados;
- Que as mulheres sejam respeitadas;
- Que os moradores de rua consigam um lar digno;
- Que a gente volte a se orgulhar do país em que vivemos;
- Que a mentira seja repudiada;
- Que em vez de armas, lutemos pelos livros;
- Que a cultura não seja uma meta abstrata, mas um direito;
- Que a gente se cuide e proteja o semelhante durante a pandemia;
- Que a gente não tenha vergonha de dizer "eu te amo" à pessoa amada;
- Que o dinheiro e o poder não sejam os novos deuses da humanidade;
- Que se houver excesso, que seja de amor;
- Que ninguém deixe de ser atendido por falta de hospitais e assistência médica;
- Que ninguém veja no diferente um inimigo em potencial;
- Que o racismo, em todas as suas formas, seja banido definitivamente;
- Que a gente valorize o ser e não o ter;
- Que haja trabalho digno e honrado para todos;
- Que paremos de ter vergonha de alguns dos nossos governantes;
- Que haja mais responsabilidade e fraternidade no trânsito;
- Que a polícia proteja, e não amedronte os mais humildes;
- Que a democracia seja um valor universal;
- Que o Brasil volte a ser um país que seja amado pelo mundo;
- Que não haja mais locais e horários e pessoas que nos provoquem medo;
- Que os privilégios das elites do Estado sejam extintos;
- Que a desigualdade diminua;
- Que todas as crianças de rua encontrem um lar e uma escola;
- Que os órfãos sejam acolhidos;
- Que haja muitas adoções, e sem discriminação;
- Que os animais sejam tratados com carinho e protegidos;
- Que nunca mais falte comida para ninguém;
- Que seu adversário político não seja transformado em inimigo;
- Que a liberdade seja plena, inclusive para quem não acredita nela;
- Que ninguém seja obrigado a seguir uma religião;
- Que não se mate e nem se morra em nome de Deus;
- Que os corruptos paguem pelos seus crimes;
- Que os aflitos sejam consolados;
- Que os doentes sejam assistidos;
- Que a gente não contribua para poluir e destruir o Planeta;
- Que a gente consuma alimentos mais naturais e sadios;
- Que nos liberte da inveja, do ódio e da mesquinharia;
- Que os eleitos que assumirão agora honrem os votos que tiveram;
- Que acabem as guerras e os conflitos regionais;
- Que a fraternidade, mais quem um conceito, seja uma prática;
- Que a pandemia acabe;
- Que a humanidade seja merecedora desses pedidos.