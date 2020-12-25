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Leonel Ximenes

50 pedidos que a coluna faz a Jesus, o aniversariante do dia

Um mundo melhor é possível: mais que um chavão, isto significa atitude. E depende de cada um de nós

Públicado em 

25 dez 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jesus: o aniversário é dele, o presente é nosso
Jesus: o aniversário é dele, o presente é nosso Crédito: Amarildo
Faltam poucos dias para o fim do ano, um dos períodos mais difíceis e desafiadores para a humanidade. Sobreviver, ter saúde e sanidade mental são motivos para agradecer. E os agradecimentos da coluna vão para Jesus, cujo aniversário a cristandade comemora hoje. Agradecemos e rogamos também para que o seu poder infinito cumule de bênçãos seus filhos e o planeta. E se Ele nos permitir, publicamos agora uma relação de pedidos que não têm natureza material, mas que são atitudes e ações para que a gente possa dizer: um mundo  melhor é possível. 
Nós queremos:
  1. Amar ao próximo como a Ti mesmo; 
  2. Que os famintos, inclusive de justiça, sejam saciados;
  3. Que as florestas sejam preservadas e recuperadas;
  4. Que a vacina chegue rápido e para todos;
  5. Que a violência diminua ou, se nos permite sonhar mais, que acabe;
  6. Que o lar seja lugar de amor, compreensão e acolhimento;
  7. Que crianças e idosos sejam amados;
  8. Que as mulheres sejam respeitadas;
  9. Que os moradores de rua consigam um lar digno;
  10. Que a gente volte a se orgulhar do país em que vivemos;
  11. Que a mentira seja repudiada;
  12. Que em vez de armas, lutemos pelos livros;
  13. Que a cultura não seja uma meta abstrata, mas um direito;
  14. Que a gente se cuide e proteja o semelhante durante a pandemia;
  15. Que a gente não tenha vergonha de dizer "eu te amo" à pessoa amada;
  16. Que o dinheiro e o poder não sejam os novos deuses da humanidade;
  17. Que se houver excesso, que seja de amor;
  18. Que ninguém deixe de ser atendido por falta de hospitais e assistência médica;
  19. Que ninguém veja no diferente um inimigo em potencial;
  20. Que o racismo, em todas as suas formas, seja banido definitivamente;
  21. Que a gente valorize o ser e não o ter;
  22. Que haja trabalho digno e honrado para todos;
  23. Que paremos de ter vergonha de alguns dos nossos governantes;
  24. Que haja mais responsabilidade e fraternidade no trânsito;
  25. Que a polícia proteja, e não amedronte os mais humildes;
  26. Que a democracia seja um valor universal;
  27. Que o Brasil volte a ser um país que seja amado pelo mundo;
  28.  Que não haja mais locais e horários e pessoas que nos provoquem medo;
  29. Que os privilégios das elites do Estado sejam extintos;
  30. Que a desigualdade diminua;
  31. Que todas as crianças de rua encontrem um lar e uma escola;
  32. Que os órfãos sejam acolhidos;
  33. Que haja muitas adoções, e sem discriminação;
  34. Que os animais sejam tratados com carinho e protegidos;
  35. Que nunca mais falte comida para ninguém;
  36. Que seu adversário político não seja transformado em inimigo;
  37. Que a liberdade seja plena, inclusive para quem não acredita nela;
  38. Que ninguém seja obrigado a seguir uma religião;
  39. Que não se mate e nem se morra em nome de Deus;
  40. Que os corruptos paguem pelos seus crimes;
  41. Que os aflitos sejam consolados;
  42. Que os doentes sejam assistidos;
  43. Que a gente não contribua para poluir e destruir o Planeta;
  44. Que a gente consuma alimentos mais naturais e sadios;
  45. Que nos liberte da inveja, do ódio e da mesquinharia;
  46. Que os eleitos que assumirão agora honrem os votos que tiveram;
  47. Que acabem as guerras e os conflitos regionais;
  48. Que a fraternidade, mais quem um conceito, seja uma prática;
  49. Que a pandemia acabe;
  50. Que a humanidade seja merecedora desses pedidos.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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