Um livro de receitas para viver cem anos

Alimentos consumidos por grupos populacionais longevos Crédito: “The Blue Zones Kitchen - 100 recipes to live 100"/Divulgação

O jornalista americano Dan Buettner publicou pela editora da National Geographic o livro “The Blue Zones Kitchen - 100 recipes to live 100“. Em tradução livre: “A Cozinha das Zonas Azuis - 100 receitas para viver 100 anos”. Não há versão em português, mas o original em inglês pode ser adquirido na Amazon ($15 USD).

O jornalista estudou os padrões de vida das pessoas de regiões com as populações mais longevas e saudáveis do mundo, as “zonas azuis”. São Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), Icária (Grécia), Nicoya (Costa Rica) e a comunidade adventista do sétimo dia de Loma Linda na California (EUA). Em todos esses locais as pessoas vivem muitos anos mais que o americano médio e gastam menos com saúde. As taxas de obesidade e diabetes são inferiores a 5%.

Além de hábitos saudáveis, o jornalista observou que, a despeito das diferenças culturais, as populações centenárias tinham perfil alimentar semelhante: 90% das calorias vinham de alimentos integrais, de origem vegetal. São dietas baseadas em grãos, verduras, tubérculos, nozes e feijões.

Comem peixe e ovos até três vezes nas semanas, sempre com muitos vegetais. Carne vermelha é consumida no máximo cinco vezes ao mês. O açúcar é um ingrediente raro nessas dietas. Alimentos multiprocessados simplesmente inexistem. Esse perfil de dieta reduz níveis de colesterol, controla melhor o peso corporal, reduz risco de diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

O leitor poderia indagar: o que bebem os centenários? Água em abundância, chás de todos os tipos, café preto e vinho. Semanas atrás escrevemos aqui os vários benefícios do café . Refrigerante era simplesmente desconhecido pelas centenas de idosos entrevistados pelo jornalista. Especialmente na Sardenha, os italianos centenários têm ingestão equilibrada de vinho, sendo o predileto o Cannonnau di Sardegna, vinho tinto de uvas aragonesas.