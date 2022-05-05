Tropeços do dragão: afinal, o que está acontecendo com a China?

Pessoas enfrentam fila para a realização de testes de detecção de coronavírus no segundo dia consecutivo de testagem em massa em Pequim Crédito: MARK SCHIEFELBEIN/AP/Estadão Conteúdo

O que está ocorrendo com a China ? A cidade mais rica e populosa, Xangai, em um confinamento interminável! Pode chegar aqui? São perguntas que tem surgido. A China, berço do novo coronavírus , foi muito eficiente no combate à pandemia em 2020 e 2021, após um tumultuado início, quando negou e tentou abafar sua existência, até mesmo punindo e ameaçando profissionais de saúde que a divulgavam.

Posteriormente foi ágil na identificação e sequenciamento do novo agente e nas medidas de controle. O país mais populoso do mundo teve pouco mais de 4000 mortes por Covid-19 desde 2020, um contraste vigoroso com as mais de 660 mil vidas perdidas no Brasil. Uma política de tolerância zero com a Covid-19 fazia algum sentido quando não havia vacinas ou medicamentos para enfrentar uma doença nova e imprevisível.

A nova variante Ômicron , com sua extraordinária capacidade de transmissão, está testando de modo muito duro a estratégia da China. Ironicamente, a eficiência com que o governo chinês protegeu sua população até aqui é seu calcanhar de Aquiles. Uma enorme população sem qualquer imunidade, parcial que seja, pela infecção natural, é muito suscetível à essa nova cepa.

Bem, e as vacinas? Uma parcela muito significativa da população idosa chinesa não tomou nenhuma vacina. A grande parcela vacinada recebeu Coronavac e Sinopharm, vacinas inativadas, que, entretanto, hoje sabemos, possuem eficácia menor e menos persistente, especialmente em idosos.

Lá também não ocorreu um estímulo maciço e rápido aos reforços O mais importante, porém, é que o governo chinês desdenhou o uso de vacinas estrangeiras como as de RNA da Pfizer ou Moderna, ou mesmo de adenovírus como AztraZeneca, todas com eficácia melhor e mais duradoura em pessoas acima de 60 anos de idade. Também não consta que o governo chinês tenha se interessado em comprar os novos antivirais da Janssen ou da Merck.

A realidade do Brasil em imunidade é diferente, o que pode vir a protegê-lo.