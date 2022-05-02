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Bizarro

Idoso vivo é colocado em saco para cadáveres 'por acidente' na China

Vídeos publicados em redes sociais mostram a equipe médica colocando o corpo do homem em um carro, que seria levado para um crematório

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 12:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2022 às 12:48
Um idoso ainda com vida foi colocado em um saco parra cadáveres ontem, em Xangai (China), e estava sendo encaminhado para a cremação por engano quando funcionários do local perceberam que ele apresentava sinais vitais.
Vídeos publicados em redes sociais mostram a equipe médica colocando o corpo do homem em um carro, que seria levado para um crematório, segundo site de notícias Dongfang Daily.
Funcionários do lar de idodos se desculparam pelo equívoco
Funcionários do lar de idodos se desculparam pelo equívoco Crédito: Reprodução/Youtube
No momento de cobrir totalmente o corpo, os funcionários notaram que ele começou a se mexer e desconfiaram que o homem estivesse vivo.
"Venha ver se ele está realmente morto. Ele parece respirar", disse um dos funcionários.
Imediatamente um médico foi até o suposto cadáver e confirmou a suspeita: "Ele está vivo, não cubra o rosto", instrui à equipe, que tira a maca do veículo e leva de volta para o lar.
Hoje o centro médico emitiu uma declaração oficial se desculpando pelo equívoco, segundo o portal chinês. A Direção de Assunto Civis de Xangai informou que o idoso foi transferido para um hospital apresentando sinais vitais estáveis.
O departamento também iniciou uma investigação no lar de idosos.

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