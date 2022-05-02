Idoso vivo é colocado em saco para cadáveres 'por acidente' na China

Um idoso ainda com vida foi colocado em um saco parra cadáveres ontem, em Xangai (China), e estava sendo encaminhado para a cremação por engano quando funcionários do local perceberam que ele apresentava sinais vitais.

Vídeos publicados em redes sociais mostram a equipe médica colocando o corpo do homem em um carro, que seria levado para um crematório, segundo site de notícias Dongfang Daily.

Funcionários do lar de idodos se desculparam pelo equívoco Crédito: Reprodução/Youtube

No momento de cobrir totalmente o corpo, os funcionários notaram que ele começou a se mexer e desconfiaram que o homem estivesse vivo.

"Venha ver se ele está realmente morto. Ele parece respirar", disse um dos funcionários.

Imediatamente um médico foi até o suposto cadáver e confirmou a suspeita: "Ele está vivo, não cubra o rosto", instrui à equipe, que tira a maca do veículo e leva de volta para o lar.

Hoje o centro médico emitiu uma declaração oficial se desculpando pelo equívoco, segundo o portal chinês. A Direção de Assunto Civis de Xangai informou que o idoso foi transferido para um hospital apresentando sinais vitais estáveis.