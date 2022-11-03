Sofre de insônia? Uma boa saúde começa com dormir bem

Os exames regulares de avaliação médica, os chamados check-ups, podem ser mais ou menos sofisticados ou detalhados, dependendo do custo, idade das pessoas atendidas, fatores de risco envolvidos, etc. Hábitos, vícios, rotinas são investigados, mas nem sempre a qualidade do sono é inquirida. Pois deveria ser rotina das avaliações médicas.

A insônia ocorre em até um terço da população adulta. É enorme o número de pessoas que relatam dificuldade para iniciar o sono, ou de mantê-lo após despertares durante a noite, ou que acordam muito mais cedo do que gostariam. A sonolência diurna afeta o desempenho no trabalho, potencializa risco de acidentes no trânsito ou no trabalho, pode se associar a ganho de peso e a outras diversas alterações na saúde.

Embora seja enorme o quantitativo de pessoas que usam medicamentos para dormir, destacando-se os benzodiazepínicos, que aumentam o risco de queda em pessoas mais idosas; e embora em muitas circunstâncias o tratamento medicamentoso seja indispensável, a ciência mostra que a terapia cognitivo-comportamental é a mais segura e eficaz abordagem para insônia crônica.

A ciência mostra que a terapia cognitivo-comportamental é a mais segura e eficaz abordagem para insônia crônica Crédito: Shutterstock

Alguns pilares básicos orientam esta abordagem: em primeiro lugar, a higiene do sono: As pessoas com insônia devem tentar ir para a cama e sair desta no mesmo horário, todos os dias. Evitar estímulos luminosos artificiais como telas de celulares e tablets. Um bom livro impresso seria o mais indicado. Ser parcimonioso com uso de álcool, que pode até induzir a soneca, mas não permite sono de qualidade, facilitando interrupções noturnas.

Um diário de rotina de sono permite orientar também uma restrição ao uso da cama para apenas durante o período realmente eficaz de sono. Cama deve servir para amar ou dormir. Ler ou ver televisão na cama não ajudam a conciliar sono de qualidade. Quando a pessoa fica rolando no leito com dificuldade de conciliar o sono, melhor levantar-se e ler.