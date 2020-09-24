Qual a real mortalidade da Covid-19? Por que varia de um local a outro?

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma tia querida reclamou comigo que o ano está acabando e não saiu de casa. Lamuriou-se: Quem vai me devolver o ano que perdi? Passados quase dez meses de pandemia, restam muitas dúvidas. Uma que nos intriga é a enorme diversidade das formas de apresentação. Qual a real mortalidade da Covid-19 ? Por que é tão variável de um local a outro? A média mundial está em torno de 3%. No Brasil, a taxa é a mesma, embora com grande variabilidade nos Estados, sendo alta no RJ e em alguns Estados do Nordeste, e de 2,7 no ES.

Taxas elevadas revelam sobrecarga dos serviços de saúde, como ocorreu na Lombardia, onde faltaram leitos e recursos. Daí que o enorme esforço de distanciamento social não era coisa de fraco, mas imprescindível para dar tempo à brutal expansão de leitos feita, por exemplo, no ES, o que poupou vidas capixabas. Ainda assim, essa taxa de 2,7% reflete os casos fatais identificados por testagem, e sabidamente testamos mais os casos graves, porque não tínhamos testes suficientes para identificar aqueles com poucos sintomas.

Em regiões da Ásia com mais ampla testagem, a mortalidade por casos diagnosticados foi de 1,6%. Mas... e os assintomáticos? Epidemiologistas respeitados estimam que, se levarmos em conta os assintomáticos ou aqueles que passam desapercebidos, a mortalidade da Covid-19 deve ser entre 0,3 e 0,6% (3 a 6 mortes por mil infectados). Ainda é muito, mas menos assustador.

Os homens adoecem mais e ficam piores que as mulheres, em média. O risco é maior acima de 65 anos, para os muito obesos, diabéticos tipo 2, doentes pulmonares crônicos e cardiopatas graves. Sabemos que a mortalidade é maior em negros e pardos, não por causa da cor, mas pela desigualdade no acesso aos serviços de saúde e no controle das doenças de base.