Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

O efeito Dunning-Kruger na pandemia cria os "ignorantes sábios"

Premissa mostra que quando não temos ferramentas para compreender determinado assunto, também não dispomos das ferramentas para saber que não o compreendemos

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 abr 2021 às 02:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

coronavírus
Coronavírus em 3D: quantidade de informações sem sentido sobre a Covid-19 é absurda Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Em 1999, David Dunning e Justin Kruger, psicólogos americanos, desenvolveram uma teoria segundo a qual pessoas com menos conhecimento para entender determinados assuntos tendiam a inflar erroneamente a percepção de sua capacidade de opinar a respeito, gerando um viés cognitivo, como uma ‘’ignorância sábia”. Este fato passou a ser conhecido como premissa de Dunning-Kruger.
É fácil entender: quando não temos ferramentas para compreender determinado assunto, também não dispomos das ferramentas para saber que não o compreendemos! Isso não deveria desabonar ninguém! Na era atual, o conhecimento científico é produzido em quantidade impossível de ser assimilado por todos em igual maneira. Para isso existem os especialistas. Afinal, ninguém se submeteria a uma cirurgia feita por um profissional treinado pelo WhatsApp ou entraria em um avião pilotado por alguém que ouviu dizer como se pilota. No entanto, vivemos épocas de paixões nas discussões onde a razão não tem lugar.
Essa premissa foi testada agora na pandemia da Covid-19, em Mônaco, onde 2487 pessoas tinham que autoavaliar seu conhecimento sobre a doença, em um questionário detalhado. De maneira geral, as pessoas com maior nível de autoconfiança no próprio conhecimento eram as que tinham pior performance no teste. Curiosamente, não tinham nenhuma dúvida no acerto de suas respostas! Na pesquisa, o fato de ser um profissional de saúde não melhorou o desempenho, não protegeu do efeito Dunning-Kruger. A grande maioria relatou informar-se essencialmente nas mídias sociais.

Veja Também

Vacinas contra a Covid-19: a História mostra que há esperança

Após um ano de pandemia, perdemos todos, uns mais que outros

Um ano após início da pandemia, Brasil segue preso em um déjà-vu

Costumo dizer que, passado um ano, todos são especialistas em Covid! Quando, com as reflexões serenas e desapaixonadas, os historiadores escreverem sobre a pandemia, muitas linhas serão gastas para contar sobre essa infodemia, a quantidade absurda de informações sem sentido. Afinal, o “kit covid” já está enriquecido com corticoide, anticoagulantes e agora diuréticos, poções de mistura inusitada.
Àqueles que insistem em disseminar temores em relação às vacinas, amplificando problemas comuns em vacinação em massa, é bom saber que não há outro caminho que o da imunização da maioria da população, na qual estamos bem atrasados!

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

Tópicos Relacionados

Ciência Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados