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Covid-19

Liberou geral? Não, ainda precisamos de bom senso e respeito ao outro

A tragédia é que muitas pessoas, por exaustão, indiferença ou falta de civilidade, estão se comportando como se a pandemia tivesse acabado

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

10 set 2020 às 06:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Praia de Iriri ficou lotada neste domingo
Praia de Iriri ficou lotada no último domingo (06)  Crédito: Internauta
Caminhamos para meados de setembro e enfim parece consistente a redução dos óbitos por coronavírus na região da Grande Vitória e mesmo em várias cidades do interior. Felizmente, caiu a pressão nas emergências e por leitos de terapia intensiva, dando fôlego aos exaustos profissionais de saúde.
Por que isso está ocorrendo aqui e em outras regiões metropolitanas, quando inquéritos sorológicos mostram escassa contaminação e as pessoas se expondo cada vez mais? Não há certezas ou respostas fáceis! Não sabemos ainda, mas algumas teorias interessantes têm surgido. É provável que o percentual de pessoas sem sintomas ou com queixas muito leves seja bem maior do que supomos.
Todos recordam a viagem da comitiva presidencial à Flórida em março, quando muitos assessores e auxiliares idosos com testes positivos passaram ilesos. No navio Diamond Princess, ancorado semanas a fio em Yokohama no Japão, mais da metade dos mais de 700 infectados não tinha qualquer sintoma. Surtos investigados em presídios mostram situações semelhantes.

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Como nosso teste “padrão ouro” para Covid, o swab nasal, só serve na fase aguda, é provável que o número real de pessoas que tiveram a doença na Grande Vitória e em todo o Estado seja bem superior ao que conhecemos.
Outra forte teoria é a existência de alguma imunidade prévia. Um estudo publicado pelo grupo de La Jolla, Universidade da Califórnia, no final de junho, mostrou que cerca de 50% de doadores de sangue nos EUA, com amostras antigas de 2015 a 2018, apresentavam reatividade a antígenos do SARSCoV2, atribuída a possível imunidade cruzada contra outros coronavírus já circulantes, causadores de resfriado comum.

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Achados sugestivos de alguma imunidade preexistente foram publicados na Holanda, na Alemanha e em Cingapura. Independentemente das causas, há, enfim, justificativas para se caminhar na retomada da vida, mas sem que se abra mão da cautela e do uso de máscaras. O vírus deu uma trégua, mas não desapareceu.
Ensaios de vacinas são longos, por segurança, e isso é bom. A tragédia é que muitas pessoas, por exaustão, indiferença ou falta de civilidade, estão se comportando como se a pandemia tivesse acabado. Existe um enorme contingente de pessoas que estavam isoladas e são ainda suscetíveis. Mesmo jovens se aglomerando sem critérios podem ter formas graves (é imprevisível) ou simplesmente levar seus pais ou avós a risco de vida. Precisamos ainda de muito bom senso e respeito ao outro.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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