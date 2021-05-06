Além de salvar vidas, o uso de máscaras pode salvar empregos

Usar máscaras sem deixá-las no queixo ou com o nariz de fora permanece como uma de nossas necessidades, por mais exaustos que estejamos

“Mask up for business!’’ Esta é a palavra de ordem divulgada no site da Sociedade de Doenças Infecciosas da América do Norte. Pelo menos para salvar empregos, manter a economia funcionando, use máscaras! Nem falo mais em salvar vidas, já que a perda dessas foi banalizada com milhares de mortes diárias. Vou tentar então mudar o foco!

Como estamos anestesiados com tantas mortes, ao menos para preservar empregos e permitir recuperação da economia precisamos ter disciplina! Usar máscaras sem deixá-las no queixo ou com o nariz de fora, adiar ainda aglomerações, ter rigor no distanciamento social permanecem como nossas necessidades, por mais exaustos que estejamos. Uma parcela significativa da população vacinada e protegida só veremos no fim do ano, no mais promissor dos cenários.