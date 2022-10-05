O que o Conecta Imobi e o Incorpora revelam sobre o mercado imobiliário?

Juarez Gustavo Soares durante palestra que apresentou no Conecta Imobi 2022 Crédito: Divulgação Conecta Imobi BS Fotografias

Nas últimas duas semanas ocorreram, em São Paulo, dois relevantes eventos para o mercado imobiliário brasileiro: o Conecta Imobi e o Incorpora. Na coluna desta semana procuraremos trazer um breve resumo dos principais tópicos abordados e o que eles revelam sobre o mercado e os profissionais que nele atuam.

CONECTA IMOBI 2022

A n ona edição do Conecta Imobi, promovido pelo Grupo Zap OLX, reuniu 6 mil pessoas nos dois dias de evento, 21 e 22 de setembro. Considerado o maior evento do mercado imobiliário da América Latina, o Conecta é voltado para todo o ecossistema do mercado, imobiliárias, corretores de imóveis, incorporadoras, loteadoras, startups, associações e influenciadores.

Com cinco palcos funcionando simultaneamente, é impossível participar de todos os painéis, sendo necessário escolher aqueles de maior interesse. A curadoria de conteúdo baseou-se em três pilares ao escolher os palestrantes: capacitação e educação, network e geração de negócios e compartilhamento de iniciativas de sucesso.

Além de temas relacionados ao “core” do negócio imobiliário, como técnicas de negociação, gestão, inovação e tendências de mercado, chamou a atenção outras duas abordagens que mostram que o setor vem olhando para além do seu habitual horizonte: a construção de cidades mais humanas e como o comportamento humano afeta a vida e os negócios.

Assim, palestras ou painéis com títulos voltados para cidades inteligentes, sustentabilidade na construção civil, dignidade do morar, bem como liderança, saúde mental e felicidade compuseram um rico mosaico de conteúdo para todos os gostos e demandas.

INCORPORA 2022

Na quinta-feira (29), foi realizada pela Associação Brasileira de Incorporadores (Abrainc) a quinta edição do Incorpora, Fórum Brasileiro de Incorporadores. Evento que reuniu 500 pessoas entre incorporadores, executivos do mercado financeiro e de empresas de tecnologia. Dentre os temas debatidos, destaque para o papel do setor para o crescimento do Brasil e os desafios para o futuro.

O momento é de otimismo entre estes empresários. O cenário macroeconômico positivo, projetando uma queda da inflação e consequente redução da Selic, além da recomposição da renda em função da melhora do mercado de trabalho formal, aponta que o setor de incorporação continuará como uma das alavancas do crescimento nacional e que a demanda por imóveis permanecerá forte, como bem ressaltou o presidente da Abrainc, Luiz França: “O setor seguirá como protagonista no processo de crescimento do PIB e geração de emprego e renda”.

Outros indicadores também trazem boas notícias para o setor. O crédito imobiliário deverá encerrar 2022 como o segundo melhor ano da história, movimentando R$ 244 bilhões em financiamento concedido e com baixos índices de inadimplência. Já o funding para novos negócios vem sendo atendido pelo incremento de produtos financeiros, como a letra de crédito imobiliário (LCI) e a letra imobiliária garantida (LIG).

Esta confiança dos empresários do setor no fortalecimento do mercado imobiliário foi confirmada por uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica. De acordo com o seu CEO, Fábio Tadeu Araújo, “62% dos 356 empresários atuantes no setor que foram entrevistados acreditam que a conjuntura do mercado imobiliário em 2023 estará um pouco ou muito melhor que a deste ano. Além disso, 55% disseram que as vendas de 2022 estiveram de acordo ou acima das metas previstas no início do ano”.

O encerramento do evento foi marcado pela assinatura do termo de adesão da Abrainc ao Pacto Global. O Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais e presentes em 160 países.

Ao aderirem a ele, as empresas alinham suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolvem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Como bem disse o presidente da entidade, no entanto, “Não basta assinar um papel, é preciso se comprometer”.