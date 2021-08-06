Instituições reagem ao golpe tantas vezes anunciado

Jair Bolsonaro: desespero ao ver os índices de rejeição ao seu governo batendo recordes Crédito: Alan Santos/PR

Basta lembrar o que disse Bolsonaro sobre a invasão do Capitólio pelos partidários de Trump : “Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problemas piores que os Estados Unidos”. Bolsonaro segue a mesma trilha trumpista de disseminar a versão de que o sistema eleitoral pode ser fraudado. Repetiu tanto a ladainha que foi desafiado a apresentar provas “em 15 dias” de fraudes na urna eletrônica, pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral Luis Felipe Salomão. Tais provas não foram apresentadas, nem mesmo quando Bolsonaro anunciou que iria mostrá-las no último dia 29 . Nem assim o presidente deixou de repetir, nos dias seguintes, a mesma narrativa fantasiosa.

O presidente do Supremo já havia se pronunciado sobre outro discurso distorcido de Bolsonaro – o de que o presidente havia sido impedido de agir no combate à pandemia – ao afirmar que “uma mentira repetida mil vezes não vira verdade”. A resposta cabe também como uma luva ao discurso do presidente sobre o sistema eleitoral.

A segunda resposta, mais contundente, veio na reabertura dos trabalhos da Corte Eleitoral, com um inquérito administrativo para apurar as acusações sem provas, e o pedido ao STF – já aceito – para incluir Bolsonaro no inquérito das fake news. O presidente do TSE, Luis Roberto Barroso, sintetizou o motivo das decisões: “A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática”.