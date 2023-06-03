Junho de 2013: dez anos depois, as consequências das manifestações

Não estou querendo argumentar que as manifestações de junho de 2013 produziram tantas modificações na sociedade brasileira de forma mecânica e automática. A realidade e muito mais complexa do que isso. Os fenômenos interagem entre si. Vamos pensar nas redes sociais, sem as quais elas não teriam a importância que tiveram.

Um exemplo: o Facebook foi criado em 2004 e em 2012 chegou a 1 bilhão de usuários. Cinco anos depois, a 2 bilhões. Vou ficar nesse exemplo para fortalecer a ideia da força de uma nova mídia. Isso não havia até então. Uma força social jamais vista na história da humanidade.

A imensa capacidade de convocação das redes sociais permitiu, antes do fenômeno brasileiro de 2013 que estou analisando, que o mundo conhecesse sua força na construção da Primavera Árabe em 2010. O movimento foi iniciado na Tunísia, depois chegou ao Egito e se espalhou em inúmeros países da região, todos mergulhados na tirania e na enorme desigualdade social. Além disso, em 2011 tivemos o Ocupa Wall Street. Movimento parecido também ocorreu em Barcelona no mesmo período histórico. Todos com uma matriz muito parecida. Todos construídos fora do sistema político tradicional.

Em 2013, no Brasil, as redes sociais dominaram a convocação. Foi nosso primeiro movimento de massas sem uma liderança evidente. Lembro bem que no caso de Vitória cerca de 100 mil pessoas participaram de uma imensa passeata que se iniciou em frente à Ufes e foi até a Terceira Ponte. Sem um partido à sua frente, sem um líder montado em carro de som. Era um fenômeno de outra densidade e de outro teor político. Havia um anonimato que valorizava o cidadão comum, que tirava das lideranças políticas o valor e a força daquela ação.

Manifestação dos cem mil em 20 de junho de 2013, na Terceira Ponte, em Vitória, com ação da tropa de choque ao fim do protesto Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem se apropriou logo dessa nova tendência, dessa nova capacidade de convocação, foram lideranças que depois se organizaram na extrema direita brasileira. Esse movimento empoderou Bolsonaro. Seus filhos seguindo a receita de Steve Bennon, o grande articulador da ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, dominaram as redes sociais. Elas tornaram-se o lugar da direita alarmista. Elas tornaram-se o lugar de um tipo de contestação da ordem vigente até então inimaginável.