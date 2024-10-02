Marcas não fazem milagres

Chegou a hora de falar de outros pecados capitais, que continuam abalando o prestígio de uma marca e contribuindo para seu sucateamento precoce, além de contaminar o prestígio da própria empresa. Eles, esses pecados, são o fruto das experiências reunidas nessas últimas três décadas, por mim e por aqueles com quem trabalho. Aí vão eles.

Eu tenho duas formações. A primeira delas é engenharia. E como engenheiro eu entendo perfeitamente como muitas vezes eles, aqueles que fazem a mágica de transformar matérias-primas em produtos, aqueles que dão vida a projetos que nascem no papel ou num computador, torcem o nariz para certas ingenuidades de marketing. Eles entendem perfeitamente o sentido do título deste artigo. Sabem muito que bem marcas sedutoras, por si só, não são capazes de ocultar a debilidade técnica de um produto. Insistir nisso é dar murro em ponta de faca!