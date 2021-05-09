Inteligência e burrice: guerra assimétrica em Jacarezinho

Operação da Polícia Civil no RJ contra o tráfico de drogas no Jacarezinho Crédito: Vanessa Ataliba/Zimel Press/Folhapress

É... esta semana, parece ser impossível não comentar a operação policial na favela do Jacarezinho , mas não vamos falar de direitos humanos ou de racismo. Inclusive, vamos partir do princípio de que todas as vítimas fatais, com exceção do policial André Frias, eram traficantes e foram mortas em legítima defesa.

Nosso foco será apenas na afirmativa, pelas autoridades públicas, de que seria invenção de pseudoespecialistas em segurança pública a ideia de utilizar mais intensamente os serviços de inteligência e evitar danos colaterais nas atividades de enfrentamento à violência.

Não, essa ideia não foi gestada em alguma cobertura de Ipanema, por sociólogos fumando maconha no ar condicionado, mas pelas forças armadas norte-americanas, cansadas de lutar contra grupos terroristas e insurgentes, especialmente no Oriente Médio. Os generais dos EUA chegaram à conclusão de que, toda vez que um talibã é abatido, seus amigos e parentes mais se aproximam dos jihadistas, seja ingressando em suas fileiras, seja ajudando-os de outra forma. No mínimo, deixam de dar qualquer apoio aos militares americanos e às autoridades locais simpáticas aos estrangeiros.

Desde então, os Estados Unidos decidiram evitar confrontos diretos, para não ferir civis inocentes e nem mesmo os próprios terroristas, realizando apenas operações “stitch” contra alvos estratégicos.

Osama Bin Laden (2011), o general Qasem Soleimani (2020), tido como o mentor intelectual de todo o terrorismo iraniano e o principal cientista nuclear do mesmo país, Mohsen Fakhrizadeh-Mahavadi (2020), todos foram cirurgicamente executados em operações desse tipo, a última delas atribuída a Israel, levando consigo apenas seus próprios seguranças.

Quem quiser entender melhor essa lógica pode acessar este link . O texto está em inglês, mas este colunista tem a permissão dos autores para fornecê-lo traduzido.

Ninguém jamais afirmou que o emprego maciço de serviços de inteligência reduz automaticamente os efeitos colaterais de uma operação, militar ou policial. Na verdade, boa informação não assegura decisões sábias, especialmente se o decisor não ultrapassar o raciocínio concreto, se tampouco distinguir entre resultados operacionais, táticos e estratégicos.