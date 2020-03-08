De todas as estratégias, a prisão de microtraficantes é a menos efetiva

Tráfico de drogas Crédito: Divulgação

No século XIX, a China tentou proibir o comércio do ópio, mas foi forçada pela Inglaterra, principal fornecedora, a voltar atrás. Contudo, em 1912, foi assinada a Convenção Internacional do Ópio, que pode ser considerada o marco inicial do proibicionismo internacional. Apesar disso, nenhum país conseguiu qualquer resultado positivo na repressão ao tráfico de drogas.

Aqueles que passaram a focar na saúde pública obtiveram principalmente a redução de danos aos usuários e alguma diminuição no consumo, que, todavia, estabilizou-se em um novo patamar, embora mais baixo. Ou seja, mudar a estratégia trouxe algum benefício, mas não a solução do problema.

Em todo caso, há pelo menos uma unanimidade: a repressão não foi suficiente, mesmo com os seguidos endurecimentos na legislação criminal. E, de todas as estratégias de prevenção criminal, a prisão de microtraficantes, os que fazem o pequeno varejo, é certamente a menos efetiva: além causar muitos confrontos urbanos e de superlotar os presídios, aqueles que são presos ou mortos acabam imediatamente substituídos, e aqui está a chave da questão.

A evasão escolar e o envolvimento com o tráfico ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo e, principalmente, no ciclo de ensino fundamental II, mas o desinteresse pelos estudos surge muito antes.

Um estudo acompanhou cerca de 30 estudantes de uma escola municipal do fundamental I que se envolveram em muitos incidentes disciplinares. Resultado: alguns anos depois, um deles havia sido preso por homicídio, outro havia sido assassinado e metade já havia sido presa por tráfico (o que não significa que a outra parte não estivesse envolvida).

Apesar de a taxa de fertilidade ter diminuído e haver cada vez menos crianças e adolescentes, suas famílias frequentemente estão desestruturadas, quando não encarceradas, e a escola é a única chance que muitos deles terão. É, portanto, um equívoco reduzir hoje os investimentos em educação, seja porque estamos longe de oferecer uma de qualidade, seja porque ela é o único instrumento eficaz de prevenção.