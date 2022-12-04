Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atentados a escolas

Ataques em Aracruz e o desejo de opinar sobre a tragédia

Muita gente arriscou opiniões conclusivas, soluções cabais e quase todas extremamente simples ou, ao contrário, complexas demais

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 02:00

Públicado em 

04 dez 2022 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

No rescaldo da tragédia em Aracruz e de outro ataque a escola, menos grave, em Colatina, temos um pouco mais de informações confirmadas, mas o que ainda não sabemos continua muito mais importante do que aquilo que já foi averiguado. Enquanto isso, muita gente, na mídia, nas redes sociais e aplicativos de mensagens arriscou opiniões conclusivas, soluções cabais e quase todas extremamente simples ou, ao contrário, complexas demais. Parece que o desejo de opinar é inversamente proporcional ao tempo dedicado ao estudo e meditação sobre o tema, e a vontade de aparecer, bem maior que o de prevenir novas ocorrências.
Esses tiroteios em escolas ocorrem há décadas nos EUA e nem lá se sabe direito o que leva um jovem a tirar a vida de inúmeras pessoas, geralmente a esmo e sem motivo aparente. Não me atrevo, a partir de boatos que merecem, mas ainda não foram investigados, a afirmar que o caso de Aracruz tem a ver com neonazismo; muito menos parece razoável generalizar essa conclusão para todos os outros casos acontecidos no Brasil. Muito pior do que quem não sabe o caminho está aquele que pensa que sabe.
Também não faltaram “dicas” irrealistas para como proceder em tais situações. A verdade é que não se consegue manter as pessoas alertas e preparadas para todos os inúmeros riscos de baixa intensidade a que estamos expostos. Salvo o caso de uma epidemia ou de fatos muito comuns, não faz sentido esclarecer a população sobre como proceder diante de uma doença improvável; a maioria não vai se interessar e os poucos restantes logo vão esquecer.
O problema não são as dicas em si – embora muitas das que vi beiram o ridículo –, mas o fato de que as pessoas simplesmente não vão ficar treinando cotidianamente como se comportar diante de um franco atirador: isso não está inserido em seu cotidiano, não faz parte da sua vida, da sua percepção de riscos. É a mesma razão pela qual não sabemos direito o que fazer em caso de incêndio ou se o avião for cair, ou os cuidados iniciais recomendados para cada doença. É natural – e sábio – inteirar-se e se manter atento para as doenças que cada um realmente tem, para os perigos que cada um de nós, concretamente, enfrenta, concentrando-nos no que realmente importa.

Veja Também

Ataques em escolas: o que fazer diante desse tipo de violência?

Governo federal e a segurança pública I

Por que é tão importante e difícil mudar as coisas na segurança pública?

Esses episódios precisam ser estudados a fundo, para que possamos definir medidas preventivas de elevada eficácia e custo compatível a serem adotadas em larga escala, muito provavelmente contando mais com os professores e o restante da comunidade acadêmica do que com ações policiais, embora já tenhamos, na semana passada, ressaltado o excelente resultado prático da Patrulha Escolar da PMES/Sedu, replicada em algumas guardas municipais.
E, ficou óbvio: já é difícil se certificar de que um policial está tomando todas as precauções necessárias com as suas armas, que dirá controlar milhões de cidadãos se armando em velocidade cada vez maior e sem nenhuma supervisão efetivamente possível por parte das autoridades públicas. Não, não é coincidência alguma que esse tipo de episódio ocorra quase exclusivamente no país mais armamentista do mundo. Essa é a única certeza que temos.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Aracruz Política Violência Ataque em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados