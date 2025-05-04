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Criminalidade

A barba do vizinho: por que a segurança pública do RJ chegou a este ponto?

Está completamente iludido quem pensa que favelados com fuzil na mão são o retrato do crime organizado. São, é claro, o sintoma mais visível de um câncer que tomou conta do Rio, mas não os mais perigosos e nocivos

Públicado em 

04 mai 2025 às 02:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Todo dia alguém usa o Rio de Janeiro como paradigma da violência e de crime organizado. E muitos querem culpar uma relativamente recente restrição do STF a operações policiais nas favelas. Eu ficaria apenas rindo, se esse erro não implicasse consequências tão desastrosas.
Para começo de conversa, nosso outro vizinho, a Bahia, está em um processo até mais acelerado de crescimento das facções criminosas. E as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro têm algo muito importante em comum: ambas deixaram de ser capitais do Brasil e isso é um problemão, porque se vão embora os funcionários públicos com os salários mais altos, muitas empresas e instituições públicas e privadas, mas a população que vivia em torno dessas estruturas econômicas e políticas fica para trás. A Cidade Maravilhosa não pode ser adequadamente entendida esquecendo que ela, até poucas décadas atrás, era o Distrito Federal.
Agora, faço um quiz: desde quando o cidadão fluminense começou a eleger seus governadores, quais deles não foi preso? Não vamos entrar no mérito de serem culpados ou inocentes e se mais algum ainda irá para trás das grades. Apenas consideremos o fato objetivo de que, em um país marcado pela impunidade dos poderosos, uma sucessão de ocupantes dos mais altos cargos eletivos terem ido ver o sol nascer quadrado.
Forças de segurança durante sequestro a ônibus na Rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro
Forças de segurança durante sequestro a ônibus na Rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro, em 2024 Crédito: José Lucena/ Thenews2/ Folhapress
E vamos aproveitar a deixa para perguntar não quem matou (ninguém foi condenado, ainda e todos se presumem inocentes), mas quem está indiciado pelo assassinato de Marielle Franco, o que é um fato objetivo, público e notório. Sim, todos podem ser absolvidos, mas é impossível não perceber que o mau exemplo no Rio de Janeiro vem do topo e se espalha.
Está completamente iludido quem pensa que favelados com fuzil na mão são o retrato do crime organizado. São, é claro, o sintoma mais visível de um câncer que tomou conta do Rio, mas não os mais perigosos e nocivos. Se o criminoso assaltar alguém e levar um celular, faz-se uma grita danada, há uma manchete para cada roubo, mas a sociedade trata com condescendência quem leva para casa uma empresa estatal, um hospital, uma universidade. Ensinaram errado a você: quem realmente descobriu o Brasil foi Sérgio Cabral.
Subir favelas para prender (ou matar criminosos) é uma estratégia no mínimo estúpida. Após meses de trabalho de inteligência e preparação, realiza-se uma gigantesca operação envolvendo centenas de policiais para voltar, na melhor das hipóteses, com 20 ou 30 bandidos.

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Esqueceram de contar para essas autoridades que se estima em 30 mil ou mais o número de integrantes do Comando Vermelho, sem falar nas outras facções. Em outras palavras, essas operações só fazem cócegas no tráfico, que continua rindo feito um condenado.
E, diga-se de passagem, as facções não foram criadas no ano passado e essa política de chutar porta de barraco, com poucos intervalos, imperou desastradamente nas últimas cinco décadas, produzindo exatamente o que era previsível: aumento do crime, fortalecimento e consolidação das organizações criminosas etc.
Antes de enxugar o banheiro, é preciso fechar o chuveiro. E, vão me desculpar, mas a violência e o crime organizado no Rio de Janeiro são como vazamento de esgoto no condomínio: fede lá embaixo, mas o culpado mora sempre no andar de cima.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

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