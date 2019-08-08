Guerra no MDB: Jucá quer entendimento entre Lelo e Marcelino Fraga

Em visita rápida a Vitória nesta quinta-feira (8), o ex-senador Romero Jucá, presidente nacional do MDB, comentou o impasse na disputa pelo comando estadual do partido. Adotando discurso pacificador, Jucá diz estar se empenhando para promover a conciliação entre os dois emedebistas que concorrem à presidência da sigla no Espírito Santo: o ex-deputado federal Lelo Coimbra, atual presidente estadual do MDB, e o do também ex-deputado federal Marcelino Fraga, que quer voltar a dirigir o partido no Espírito Santo.

"Já conversei com Lelo. Já conversei com Marcelino. Pretendo conversar com alguns prefeitos também. Acho que é possível [um entendimento e uma chapa consensual]. Se a gente não acreditasse que isso é possível, a gente não acreditava na política. Já conversei com todos os lados. E a gente agora vai começar a buscar convergências, no sentido de ter a condição de poder construir algo que fortaleça o MDB já para a disputa das eleições municipais do ano que vem."

Jucá nega estar apoiando um lado ou outro, mas evita a palavra "neutralidade". "Neutro não. Estou buscando convergir. Me dou bem com todo mundo aqui."

Palácio Anchieta, no início da tarde desta quinta-feira, após o ex-senador almoçar com o governador As declarações foram dadas por Jucá na saída do, no início da tarde desta quinta-feira, após o ex-senador almoçar com o governador Renato Casagrande (PSB) . Durante o almoço, o tema MDB foi abordado – segundo Casagrande, de passagem.

Nos bastidores, há a especulação de que o governador Renato Casagrande poderia ter interesse no retorno de Marcelino à presidência do MDB-ES e que o secretário de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), também presente no almoço, estaria apoiando a chapa dele.

Casagrande negou qualquer interferência por parte do Palácio Anchieta nas questões internas do MDB.

"Falamos [sobre isso], mas assim: a decisão do MDB aqui é do MDB, tá certo? Não tem nenhuma interferência do governo. Aquilo que o MDB decidir aqui, para nós, está de bom tamanho."

CONTEXTO: LELO X MARCELINO

O grupo de Marcelino protesta e reivindica convocação de nova convenção, com a eleição de uma nova direção estadual pelo voto direto dos convencionais. Jucá sinalizou que não pretende manter a comissão provisória em definitivo.

"A comissão provisória é provisória. A posição do partido é ter diretórios definitivos. Ainda mais um diretório que comanda um Estado. É importante que haja previsibilidade, que haja condições de as pessoas saberem o que vai acontecer. Então, sem dúvida alguma, acredito num entendimento, e estamos trabalhando para isso."

PREOCUPAÇÕES COM BOLSONARO

Casagrande e Jucá também aproveitaram o encontro para fazer uma análise da conjuntura nacional. Segundo o governador, eles compartilham preocupações com relação ao governo Bolsonaro.

“O nosso assunto principal foi política nacional, avaliação do governo Bolsonaro e de declarações do presidente Bolsonaro, da dificuldade da economia. Mesmo com a aprovação da reforma previdenciária, a economia tende a ser fraca ainda este ano. E, se não tiver outras medidas, a economia vai crescer muito devagar. Ele também está preocupado. Concordamos nisso. Achamos que tem iniciativas boas na área econômica, mas tem muitas instabilidades políticas.”

Por sua vez, Jucá destacou a boa relação com Casagrande e defendeu uma aproximação entre PSB e MDB num “espectro de defesa da democracia”.

“Tenho uma relação de amizade grande que eu tenho com o governador. Fomos senadores juntos [de 2007 a 2010]. Eu sou presidente do MDB. Ele, uma figura importante do MDB. Acho que os partidos políticos têm que conversar, para a gente construir de certa forma um espectro que defenda a democracia, liberdades, direitos individuais e coletivos. Essa é uma linha também do PSB que o MDB comunga das mesmas posições.”