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Autoestima

Astrologia: semana para cuidar das relações pessoais; veja vídeo

É hora de aproveitar o momento para se cuidar e plantar boas sementes. Além de esquecer das energias do passado

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 jun 2021 às 02:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
É hora de cuidar das relações pessoais Crédito: Freepik
Essa semana você deve melhorar a sua autoestima. E também dar muita atenção a quem te trata bem. É uma semana muito especial para cuidar da relações pessoais - sejam elas quais forem. Confira mais no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae.
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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