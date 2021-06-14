Astrologia: semana para cuidar das relações pessoais; veja vídeo

Essa semana você deve melhorar a sua autoestima. E também dar muita atenção a quem te trata bem. É uma semana muito especial para cuidar da relações pessoais - sejam elas quais forem. Confira mais no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae.
Publicado em 14 de Junho de 2021 às 02:00
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